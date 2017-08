Høyre lover en milliard kroner til tidlig innsats i skolen

Høyre vil utvide ordningen med lærerspesialister. Én lærer på hver barneskole skal gjøres til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring. Disse skal være faglig ansvarlige og sørge for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive.

– Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Samtidig vil partiet innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.

Høyre ønsker også å reformere spesialundervisningen, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

– Vi har et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Denne satsingen er for barna som blir hengende etter, slik at de raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med klassen sin igjen, sier statsminister Erna Solberg.