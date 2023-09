Hver måned spør Norstat på vegne av NRK følgende spørsmål til 1000 velgere:

Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge?

Det har i lang tid vært lystelig lesning for Høyres leder, men den siste månedens saker rundt ektemannens aksjekjøp og hennes habilitet, har tæret på Solbergs popularitet.

Bare en gang tidligere har Solberg opplevd et tilsvarende tillitsfall. Det var under den mye omtalte sushi-middagen på Geilo våren 2021. Da falt dette tallet med 13 prosentpoeng på en måned.

– Saken går ut over tilliten til meg

Erna Solberg skriver i en skriftlig kommentar til NRK at det ikke er noen tvil om at aksjesaken går ut over tilliten til henne, til Høyre og til det politiske systemet.

– Jeg er veldig lei meg for den situasjonen vi er i, skriver Solberg.

Erna Solberg gleder seg over at det går bra for Høyre på meningsmålingene, selv om hennes popularitet som statsministerkandidat har falt kraftig. Her fra Debatten tidligere. Foto: Lars Os

Samtidig er hun glad for at Høyre holder stand på et høyt nivå på målingene og tolker det som en støtte til de lokale Høyreordførerne og deres politikk.

– I den grad det også er en støtte til meg og Høyre nasjonalt, setter jeg veldig stor pris på det etter disse ukene. Det samme gjelder denne målingen. Jeg synes jo det er hyggelig at så mange fremdeles ønsker meg som statsminister, sier Solberg.

Støre tar med seg tilbakemeldingen

Det er lenge siden det har vært så jevnt mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Likevel er Støre nøktern i sin kommentar.

– Jeg tar med meg alle tilbakemeldinger, også denne. Nå har vi nettopp vært gjennom et lokalvalg som vi er i full gang med å evaluere og lære av. Og neste uke legger regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, sier Støre til NRK.

Jonas Gahr Støre har tatt kraftig innpå Erna Solberg i spørsmålet om hvem som er best egnet som statsminister. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Stormen har hatt effekt

Selv om Erna Solbergs popularitet blant folk har dalt, så får hun full støtte hos to påtroppende Høyreordførere i Viken.

Påtroppende ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten (H) har fortsatt full tillit til Erna Solberg. Foto: Ove Tøpfer

– Det viser vel at hver gang man er i en storm, så vil det alltid ha en effekt, og det har det åpenbart også hatt for Erna. Det er dumt, men på den annen side, så leder hun fortsatt da, sier Arne Sekkelsten, Høyres neste ordfører i Fredrikstad.

Magnus Arnesen er påtroppende ordfører for Høyre i Sarpsborg og sier det er for mye som er uavklart til å ta stilling til om Erna kan være statsministerkandidat om to år. Foto: Lars Håkon Pedersen

Hans kollega i Sarpsborg, Magnus Arnesen, har fortsatt tillit til Erna Solberg.

– Den saken er altfor uavklart nå til å ta stilling til noe som helst. Jeg hadde tillit til Erna før dette kom fram, og jeg har fortsatt tillit til Erna, sier Arnesen.

Sekkelsten tror det er til Solbergs fordel at hun har vært statsminister før og partileder lenge.