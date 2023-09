Ny kommunemåling: Veljarane straffar ikkje Høgre for Solbergs aksjesak

Etter saka om ektemannens aksjehandel har fleire stilt spørsmål om Erna Solberg kan vere partileiar og statsministerkandidat i 2025.

– Det er eit spørsmål det er opp til Høgre å avgjere, sa Solberg sjølv førre veke til NRK. Høgreleiaren har framleis brei tillit i partiet.

Det har også vore diskutert om aksjesaka ville påverka valet om den var kjent tidlegare.

Ferske tal i ei partimåling frå Norstat viser no at veljarane ikkje straffar Høgre i kommunane på grunn av Solbergs inhabilitetstrøbbel.

Nasjonal kommunemåling september 2023 Kva ville du stemt om det var kommuneval no? Samanlikna med valresultatet frå tidlegare denne månaden. Parti Oppslutning Endring 27,4% H +1,5 21,4% AP −0,2 11,6% FRP +0,3 8,0% SP −0,2 6,4% SV −0,5 5,3% V +0,3 4,1% INP +1,1 4,0% MDG −0,2 3,4% R −0,1 3,0% KRF −1,0 5,3% Andre −1,0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 996 intervjuer gjort i perioden 21.9.23–27.9.23. Feilmarginer fra 1,3–3,5 pp. Kilde: Norstat

Høgre hadde 25,9 % oppslutning i kommunestyrevalet i år og blei det største partiet i landet.

Sidan då har partiet faktisk gått fram 1,5 prosentpoeng, viser målinga Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Som vanleg like etter eit val, er endringane minimale. Også Høgres framgang er innanfor den statistiske feilmarginen.

Men ein kan trygt slå fast at Høgres lokale partilag iallfall ikkje blir straffa når folk svarar kva dei no ville stemt i kommunevalet.

– Eg ser jo at vi har fått mange ordførarar no, og masse samarbeid. Eg tenker det følger ein god trend frå ein lang valkamp. Eg tenker også at folk klarar å skilje min habilitet og innsatsen partiet gjer elles, seier Erna Solberg.

Erna Solberg under intervju med NRK førre veke. Foto: Lars Thomas Nordby

– Eg trur kanskje at veljarane flest, uansett kven dei stemmer på, legg meir vekt på innhaldet i politikken og saker som betyr noko for folk sine liv og kvardag, enn på desse sakene. Eg er djupt lei meg for desse sakene som eg og mannen min er ansvarlege for, legg Solberg til.

– Overraskande

Svein Erik Tuastad, valforskar ved Universitetet i Stavanger, seier tala overraskar han.

– Dette betyr to ting. Erna Solberg og Høgre har handtert saka veldig godt. Det er andre er at Høgre-veljarane godtar forklaringane til Erna Solberg.

Svein Erik Tuastad, valforskar ved Universitetet i Stavanger, meiner at tala viser at Høgre har handtert saka godt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Pressekonferansen Solberg heldt, var briljant. Kritikken av Høgre og Solberg er nok frå dei som har særleg politisk interesse, og ikkje for den jamne mann og kvinne.

– Eg er overraska. Eg tenkte at dei nye veljarane til Høgre kom til å vere skuffa over at Høgre ikkje har orden i sysakene. Enn så lenge, må det fleire målingar til.

Tuastad seier at Solberg har sterk autoritet, ikkje minst internt i partiet.

Ei veke etter at Erna Solberg heldt første pressekonferanse, stiller ho til intervju.

– I intervjuet med NRK verka Erna Solberg truverdig. Det trur eg spelar inn her.

Erna om Sindres aksjehandel Du trenger javascript for å se video.

Arbeidarpartiet er stabile i den siste målinga. Partiet går tilbake 0,2 prosentpoeng.

– Har habilitetssakene råka Høgre og Arbeidarpartiet ulikt?

– Ja, det trur eg. Det har vore mange habilitetssaker i Arbeidarpartiet. Mange av dei på verst tenkeleg tidspunktet midt i valkampen, som med Huitfeldt. Det stal energi og merksemd, seier Tuastad.

Sympatieffekt

Johannes Bergh, valforskar ved Institutt for samfunnsforsking, er også overraska over at Høgre går fram på målingane.

– Eg blei overraska. Høgre har vore gjennom ei dramatisk tid i norsk politikk. Det at det ikkje påverkar veljarane, er overraskande.

Johannes Bergh, valforskar ved Institutt for samfunnsforsking, seier at Erna Solberg har blitt ein meir polariserande politikar. Foto: Hina Jalil / NRK

Bergh seier at veljarane har reagert ulikt på habilitetssakene til Arbeidarpartiet og Høgre.

– Det er annleis å vere i opposisjon og posisjon. Habilitetssakene til Ap har passa inn i ein kritikk som allereie er der. For Høgre vil nok nokre veljarar meine at Høgre har gått for langt. Difor har det blitt ein sympatieffekt.

Han seier også at synet på Solberg, kanskje er endra.

– Erna har hatt ein unik posisjon i norsk politikk, litt teflonaktig. Det trur eg er endra no, kanskje ikkje blant sine eigne, men blant veljarane elles. Ho har blitt ein meir polariserande politikarar, seier Bergh.

Større betydning i stortingsmåling

Norstat har også spurt veljarane kva dei ville stemt om det var stortingsmåling. Her er biletet litt annleis.

På stortingsspørsmålet går Høgre litt tilbake medan Arbeidarpartiet får ein liten gevinst når ein samanliknar mot førre stortingsmåling som var gjort heilt i slutten av august.

Høgre er framleis klart største parti. Men også her er endringane innanfor feilmarginen.

Nasjonalt partibarometer stortingsvalg Kva ville du stemt om det var stortingsval no? Samanlikna mot stortingsmåling gjort i starten av september. Parti Oppslutning Endring 27,6% H −1,5 21,0% AP +2,6 11,6% FRP −2,5 8,7% SV −0,6 6,6% SP +1,1 5,8% V +0,8 5,3% R −0,4 3,8% MDG −0,6 3,2% INP +1,3 3,0% KRF −0,2 3,5% Andre +0,1 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 992 intervjuer gjort i perioden 21.9.23–27.9.23. Feilmarginer fra 1,2–3,3 pp. Kilde: Norstat

NRK har ikkje tidlegare publisert stortingsmålinga det her blir samanlikna mot. I valåret og fram til denne målinga har NRK lagt vekt på kva veljarane vil stemme i sin kommune.

Framover kjem NRK igjen til å legge vekt på kva veljarane vil stemme i stortingsval.