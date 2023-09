Høyre-leder Erna Solberg informerte om ektemannens aksjekjøp og aksjesalg på en pressekonferanse fire dager etter valget.

Erna Solberg selv har sagt at hun ikke syntes det tok så lang tid å legge fram aksjeopplysningene til ektemannen Sindre Finnes.

Det er det mange som ikke er enige i.

Norstat har intervjuet 966 personer for NRK og stilte blant annet dette spørsmålet:

«Høyre-leder Erna Solberg informerte om ektemannens aksjehandler på en pressekonferanse fire dager etter valget. Hvor stor eller liten tillit har du til at opplysningene om Sindre Finnes' aksjehandler ble lagt frem så raskt det var mulig?»

Hele 60 % har liten eller ganske liten tillit til at opplysningene om aksjehandlene kom så raskt som mulig, viser målingen Norstat har gjort for NRK.

42 % sier de hadde «liten tillit» og 18 % sier de hadde ganske liten tillit.

Målingen fra Norstat Stor tillit 9 % Ganske stor tillit 8 % Verken stor eller liten tillit 19 % Ganske liten tillit 18 % Liten tillit 42 % Usikker/vet ikke 4 %

– Påfallende at det ble klart etter valget

NRK tok også noen stikkprøver på gata i hovedstaden. Der var det også mange som hadde liten tillit til at informasjonen ble lagt fram så fort som mulig.

Tilliten var heller ikke stor blant folk NRK snakket med på gata. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

– Veldig liten tillit. Fordi det kom rett etter valget. Spesielt i mange byer var det ganske jevnt mellom Arbeiderpartiet og Høyre, så det kunne ha vært med på å avgjøre valget. I Stavanger som jeg er fra, stod det om 60 stemmer, tror jeg, sier Vetle Solbakka.

Også Stian Kogler er skeptisk.

Stian Kogler mener det var påfallende at opplysningene ble lagt fram etter valget. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

– Det har jeg veldig liten tillit til.

Hvorfor det?

– Det virker påfallende at det plutselig var klart etter valget når det viser seg at det kanskje egentlig ikke tar så veldig lang tid å finne fram de opplysningene. Så virker det som det fortsatt er ting de ikke har lyst til å dele og legge fram. Så det virker som det er et eller annet man prøver å skjule, sier Kogler.

Tilliten er skjevt fordelt

Tilliten er skjevt fordelt i Norstat-undersøkelsen.

Høyre-velgerne har i stor grad tillit til informasjon om Finnes' kjøp og salg av aksjer ble lagt frem så raskt som mulig.

Blant velgerne til de andre partiene på høyresiden, har rundt en av fem tillit til informasjonen.

Mens blant velgerne på venstresiden er det svært liten tillit til dette.

– Dette er et spesifikt spørsmål, men man kan tenke seg til at dette er en sak som også går utover tilliten norske politikere mer allment. Det er ikke heldig.

Det sier valgforsker Johannes Bergh når NRK viser ham tallene.

– Det er litt amerikansk at vi blir polariserte. At vi har tillit til våre egne og ikke til de andre partienes politikere. Det er uheldig at tilliten blir polarisert på den måten, legger han til.

Forsker Johannes Berg mener det ikke er noe godt tegn at tilliten til politikerne er polarisert. Foto: William Jobling / NRK

Valgforskeren sier at man i politikken forventer polarisering i politiske saker.

– Men når det gjelder tillit til at politikerne opptrer på en skikkelig måte, så er jo det beste at velgerne generelt sett har den tilliten.

Samtidig understreker han at det kan hende at Erna Solberg og mannen hennes har gjort ting som gjør at de ikke fortjener full tillit.

– Når politikerne ikke gjør det de bør gjøre, så kan det være greit at velgerne ikke har full tillit, sier Bergh.