Hver høst leverer alle partiene inn et alternativt statsbudsjett for å vise hvordan de ville prioritert om de styrte landet. I høst er det kun Senterpartiet som ikke allerede har lagt frem sitt budsjett. Det mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke ligger til hindrer for at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum strør om seg med milliardløfter.

– Jeg mistenker at Senterpartiet avventer sitt alternative budsjett for å kunne plusse på der det måtte passe dem. Bare siden forrige uke har de foreslått å redde Norwegian, doble en krisepakke på 22 milliarder kroner, og de skal svi av flere milliarder kroner mer enn noen av de andre partiene på Stortinget mener det er riktig å bruke på forsvaret, sier Helleland.

Hun mener den siste ukes Sp-løfter kommer på mer enn 50 milliarder kroner. Og da er ikke redningsplanen for Norwegian inkludert.

– Det ser ut som Sps kalkulator har eksplodert, sier Helleland.

BUDSJETTPRAT 2: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil vite om Sp bløffer egne velgere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Beskylder Vedum for å strø om seg med milliarder

Nå ber Høyre-toppen Vedum og Sp om å legge frem sitt alternative budsjett og vise om de faktisk har råd til løftene sine, eller om de bløffer egne velgere.

– Vedums paradegren er å kritisere alt og alle, og så strø om seg med milliarder til gode formål. Men når Vedum nå har blitt statsministerkandidat må man kunne forvente at man ikke spiller med monopolpenger. Da må man ha finansene i orden. Da er man nødt til å legge et budsjett på bordet som forteller om det dreier seg om kutt i store velferdsordninger, eller løftebrudd uten sidestykke, sier Helleland.

Mener Vedum driver strategisk spill

På Stortinget forhandler Frp med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. Der spekulerer man i at Sp bevisst holder igjen sitt alternative budsjett.

– I stedet for å konsentrere seg om eget budsjett, så posisjonerer de seg ut ifra hva vi andre gjør for å overby oss på områder som er viktige for dem. Det er ikke et alternativt budsjett de legger fram, men en kommentar til det vi andre gjør, sier finanspolitisk talsperson Ola Elvestuen (V) til Dagbladet.

Han får støtte av Frps Sylvi Listhaug.

–Det er blitt sånn Sp jobber nå. De ser hva andre kommer med, og så legger de på litt, sier Listhaug til Dagbladet.

BUDSJETTPRAT 3: Sylvi Listhaug (Frp) tror Sp sendrektighet i budsjettarbeidet er strategisk. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Ber Høyre konsentrere seg om eget budsjett

Vedum tar kritikken med knusende ro. Han mener Høyre og de andre bør konsentrere seg mer om å få i havn sine egne budsjettforhandlinger, enn å bry seg om Sp har lagt frem sitt.

– De tallene har Helleland funnet på selv. Vi har levert alternativt budsjett hvert eneste år som har gått opp med et lavere avgiftsnivå enn Høyre og Frp. Vi er ansvarlige. Det vi er redd for er at man ikke gjør nok for å få ned arbeidsledigheten og sikre beredskap. At Høyre-statsråden bruker tid på når Sp skal ha pressekonferanse er helt uforståelig, sier Vedum.

Han legger til at Senterpartiet kommer til å holde Stortingets frist om å levere budsjettet innen neste fredag. Samtidig peker han på at det i år er Høyre som har bedt om utvidet frist for budsjettarbeid.

–Vi har valgt å bruke mer tid til å snakke med folk, og mindre på pressekonferanser. Det er også et godt tips til Høyre. Mindre tid til pressekonferanser og mer tid til å snakke med folk, sier Vedum.