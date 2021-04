Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi veit at det vil vekkja reaksjonar på dei stadene der det knapt har vore smittetilfelle, men vi må gjera dette. Vi ser at den engelske virusvarianten dukkar opp på stader der det knapt har vore smitte tidlegare.

Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie då han på pressekonferansen 23. mars varsla at regjeringa skulle innføra innstrammingar over heile landet. Dei skulle vara til 12. april.

– Vi blir nøydde til å vidareføra dei nasjonale tiltaka til 14. april. Det er fordi vi no har behov for å få meir kunnskap og data om korleis smitteutviklinga har vore gjennom påsken, seier Høie.

Erfaringsmessig treng dei ein del dagar, seier han.

– Ikkje minst at fleire testar seg før vi ser kva som er den reelle situasjonen.

Uroa for auka smitte

Høie seier at dei er bekymra for auka smitte etter påskeferien.

– Vi hadde ein positiv utvikling inn i påsken, og så er det jo færre som testar seg når det er mange heilagdagar.

No er Høie si bøn at alle som har mistankar om at dei er smitta, eller som har symptom, går og testar seg.

– Det er viktig generelt, men det er ekstra viktig no då det vil gje oss betre oversikt over situasjonen.

Om tiltaka blir forlenga endå lenger enn 14. april, er ifølgje Høie for tidleg å seia, då dei har behov for å sjå heile den heile komande veka i samanheng.

Fryktar ikkje importsmitte

Importsmitte var grunnen til smitteauke etter haustferien og juleferien. Høie seier at den største bekymringa no, ikkje er importsmitte, men smittespreiinga i Noreg.

– Kvifor er de ikkje redde for importsmitte no?

– Det er på bakgrunn av dei strenge tiltaka som blei innført før påske. Blant anna ved det at det er obligatorisk med karantenehotell for dei som har vore på ei unødvendig reise, og at det også er krav om at dei som kjem til Noreg må testa seg før dei reiser.

Dette er de nye anbefalingene: Ekspandér faktaboks Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars og varer til 12. april.

Dette er de nye reglene: Ekspandér faktaboks Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Får fleire vaksinedosar

Neste veke blir talet på vaksinedosar som blir sende ut til kommunane, nesten dobla. Høie seier at den positive utviklinga vi no er inne i, er at vi kjem til å oppleva ein kraftig auke i talet på vaksinerte.

– På eit tidspunkt vil også det ha tyding for smittespreiinga, men diverre så er vi ikkje der no. Det er framleis slik at vi må koma ut av april med låge smittetal, for at vi i løpet av månaden mai kan ta dei første stega mot ein meir normal kvardag.

På onsdag vil statsminister Erna Solberg presentera regjeringa sin plan for korleis Noreg skal koma ut av pandemien.

– Det å ha den type planar er viktig for å skapa noko føreseielegheit, men det er smittesituasjonen og utviklinga i vaksineringen som kjem til å bestemma korleis me kan setja i verk planane våre, presiserer han.