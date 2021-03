Høie frykter tredje bølge, men FHI har fem gode nyheter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten stiger flere steder og flere legges inn på sykehus.

– Dette kan være begynnelsen på en tredje bølge der den muterte og mer smittsomme virusvarianten raskt vil dominere, sa helseminister Bent Høie (H) tirsdag.

På pressekonferansen tirsdag minnet Høie om hvor tøff den tredje bølgen har vært i flere land. Men helsemyndighetene kom tirsdag også med gode nyheter, spesielt med tanke på vaksine.

SNART ET ÅR: FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg avbildet 12. mars 2020.

Her er fem nyheter som kan gi lys i enden av tunnelen for nordmenn, et snaut år etter at smitten kom til landet:

1. Gode nyheter fra Israel og England

Det kommer lovende resultater nå fra Storbritannia og Israel om at effekten av vaksinasjonsprogrammet blant annet gir færre innleggelser på sykehus, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette er betryggende, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Et bilde på optimismen i England er nye uttaleleser fra Storbritannias statsminister Boris Johnson.

JUBEL: Et sjelden jubel for en statsleder det siste året. Statsminister Boris Johnson jubler her for Brexit på selveste Julaften i fjor. Foto: Twitter

Tirsdag tilbøy Johnson å ta større arrangøransvar for flere kamper under sommerens EM-sluttspill i fotball.

Sluttspillet som starter 11. juni, skal etter planen spilles i tolv land i Europa med semifinaler og finaler i London.

2. Utenlandsreiser?

Vil du reise på badeferie til solkysten i Spania, til Bilbao i nord for å se fotball-EM eller en av de elleve andre arrangørlandene, må mye skje, både med reiserestriksjoner og publikumsarrangementer.

Men det kan bli aktuelt med reiser allerede før sommeren, om ting går som FHI håper.

TETT OG HETT: Stranda like ved Barcelona i Spania avbildet lenge før korona og avstand ble et krav. Foto: Albert Gea / Reuters Creative

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sier FHIs smitteverndirektør, Geir Bukholm, til VG.

FHI-direktør Stoltenberg sier til NRK at det ikke er tvil om at EU vil stå på for at flere skal få reise. Men hun presiserer at å åpne opp for reiser avhenger av mange faktorer, både i Norge og utlandet.

– Hvordan er utsiktene for årets sommer og ferie?

– Vi er ganske optimistiske, men vi er samtidig opptatt av å formidle at det fremdeles er usikkerheter. Det gjelder både med tanke på vaksineleveranser, utviklingen av pandemien og særlig da hvordan vi takler nye virusvarianter, sier Stoltenberg.

3. Flere vaksinedoser

Tirsdag er det utført nesten en halv million koronavaksinasjoner i Norge. Av dem er to tredeler (334.863) første dose av vaksinen, en tredel (162.511) er andre dose.

Mer en to måneder etter at første dose ble satt i Norge, er altså bare 3 prosent av Norges befolkning fullt vaksinert. Men FHI mener tempoet snart kan skrus opp.

FLERE FÅR? Koronavaksine fra Pfizer/Biontech. Ampullen til høyre inneholder fem doser med vaksine. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Vi ser mer optimistisk på vaksineleveransene fremover. Og vi har tro på at vi særlig i mai og juni får store leveranser som gjør at vi i løpet av to måneder vil ha vaksinert svært mange. Men også før mai vil vi ha betydelige større leveranser enn vi har hatt hittil, sier Stoltenberg.

WHO sier tirsdag at de vil levere 237 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen til 142 land i slutten av mai.

4. Vil forlenge tiden mellom dosene

FHI sier de skal vurdere å forlenge intervallet mellom første og andre dose av de såkalte mRNA-vaksinene, som for eksempel Pfizer. Det betyr at flere vil få første dose tidligere.

FØRSTE: Den første dosen i Norge ble satt av sykepleier Maria Golding. Svein Andersen ble den første vaksinerte 27. desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Nå er det tre ukers intervall som gjelder for Pfizer-vaksinen. Ved å forlenge det, vil vi kunne gi flere mennesker en beskyttelse ved hjelp av første dose alene før man begynner å sette andre dose, sier Stoltenberg.

Flere land ser på disse mulighetene ifølge Stoltenberg, etter at det har kommet analyser fra Storbritannia og Israel om hvordan vaksinene fungerer så langt.

For AstraZeneca-vaksinen er det allerede ni til tolv uker mellom første og andre dose.

5. Mener AstraZeneca har god beskyttelse for eldre

Stoltenberg sier FHI skal se på om AstraZeneca-vaksinen likevel kan gis til folk over 65 år.

FOR 65+? AstraZeneca-vaksinen. Foto: Thomson Reuters

– Det vil være avgjørende for hvor raskt vil kunne klare å vaksinere alle ned til 65 år. Det var få data om AstraZeneca-vaksinen da den ble godkjent, og svært få for gruppen over 65 år. Men nå ser vi analyser fra Storbritannia som tyder på god effekt også i den gruppen, sier Stoltenberg.

FHI har tidligere sagt at heller ikke de i risikogruppene under 65 år bør få AstraZeneca-vaksinen, fordi effekten av Pfizer/Biontech-vaksinen og Moderna-vaksinen er høyere.