Mye snø på takene sender barna hjem fra barnehagen

– Jeg tar han med hjem siden det er litt usikkert, sier pappa Erlend Kristoffersen.

Han er turnusarbeider og hadde mulighet til å hente sønnen Even. De andre barna i barnehagen ble flyttet over til et grendehus i dag, siden taket i barnehagen ikke skal måkes før på mandag. Der blir barna også i morgen.

Følte seg usikker

De store snømengdene har ført til at tyngden på mange tak begynner å bli skummel.

Onsdag kveld ble en person lettere skadd etter at en bygning med 44 personer på Lillehammer camping raste sammen.

– Taket raste sammen tre steder under dansekurs

Deler av takkonstruksjonen raste sammen mens det foregikk et dansekurs i bygningen. Deltakerne på kurset hørte et kraftig drønn og kom seg ut før taket raste sammen tre steder.

På morgenen i dag syntes styrer i Vingar barnehage, Anne Grete Moen, at det så faretruende ut for taket til barnehagen.

EVAKUERT: Barnehagestyrer i Vingar barnehage evakuerte barnehagen torsdag morgen fordi hun var redd taket ville rase. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Vi valgte å snu oss rundt og finne andre løsninger. Heldigvis får vi låne grendehuset i dag og i morgen, sier hun.

Lillehammer kommune la en plan for tre uker siden for hvilke tak som skulle måkes først på de offentlige bygningene. De første takene ble måkt for tre uker siden.

Taket på Vingar barnehage er planlagt måkt på mandag. Eiendomssjef Geir Fevang tror ikke det er noen fare for taket i barnehagen riktig enda, men vil likevel ikke ta noen sjanser.

Jobber på spreng mot snøen

I Lillehammer jobber kommunen på spreng for å få oversikt over hvilke bygninger som trenger måking som følge av fare for takras.

MÅKER TAK: Alle ressurser er nå satt til måking av tak på skoler og barnehager i Lillehammer. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Det har kommet utrolig mye snø i vinter. Alle ressurser brukes nå på takmåking. Foreløpig har vi ikke fått melding om noen skader, sier Geir Fevang.

Han innrømmer at det nå begynner å bli kritisk. Derfor måkes taket på alle skoler og barnehager. Flate tak tas først, deretter måkes de andre.

Bør følge med

Det er grunn til å følge med for alle som har et hus nå, mener avdelingsdirektør i direktoratet for byggkvalitet Kristine Molland Karlsen.

MYE SNØ: Flere boliger begynner også å få veldig mye snø på taket nå. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Særlig hvis det er tung våt snø bør man vurderer å måke, sier hun.

Eldre hus som er bygget mellom 1950 og 1980 tåler gjerne 50 centimeter tørr snø eller 40 centimeter våt snø. Hus som er bygget etter den tid tåler mer, sier hun.

– Det kan være lurt å ta kontakt med kommunen hvis man er i tvil, sier hun.

Faresignal på for tung belastning på taket kan være uvante knirkelyder eller dører og vinuduer som er vanskelig å åpne.