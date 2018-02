Setter av 53 millioner kroner ekstra til snørydding i Oslo

Ifølge Meteorologisk institutt har det så langt i 2018 kommet nesten dobbelt så mye nedbør i Oslo som i et normalår. Og det er vel også grunnen til at over 10.000 Oslo-folk har henvendt seg til Bymiljøetaten denne vinteren.

Mye av nedbøren har kommet som snø, og så langt i vinter er det kjørt vekk 5000 lastebillass med snø fra gatene i Oslo.

– De siste ukene har det vært vanskelig å komme seg rundt i byen vår, spesielt for dem som ikke er så gode til beins. Brøytebudsjettet er i ferd med å tømmes og Bymiljøetaten har derfor bedt om mer penger, sier Lan Marie Berg (Mdg), byråd for miljø og samferdsel.

Derfor setter byrådet av 53 millioner kroner ekstra til snøryddingen i år. Dermed vil hovedstaden bruke omkring 180 millioner kroner på vintervedlikehold i 2018.

Har tauet 750 biler

I tillegg får Bymiljøetaten penger til å leie inn ekstra utstyr til fjerning av is og snø på fortau og vei i boligområder.

Ifølge Bymiljøetaten har 750 biler blitt tauet vekk denne vinteren for at brøytebilene skal komme seg frem. Ved utgangen av januar var det i vinter strødd 25 500 tonn med grus, mot 15 000 tonn i hele vinteren året før.

Men selv om bymiljøetaten nå skal få mer penger for å kunne fullføre sesongen, er det fortsatt vanskelig å bli kvitt all snøen.

Vet ikke hvor pengene skal tas fra

I Oslo er det snøsmeltemaskinen «Terje» som tar seg av mye av snøen som bli kjørt vekk, i tillegg til en rekke snødeponier. Men der er det fult, og noe av snøen vil derfor fortsatt bli lagret i deler av gatene og parkeringsplasser.

– Vi kan fortsatt ikke frakte bort all snøen Oslo umiddelbart fordi kapasiteten på deponiene er sprengt. Noen steder vil snø derfor måtte legges til en side av veien, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.

Men hvor pengene skal komme, har ikke byrådet helt funnet ut av ennå.

– Det er nå det snør og snøen må bort. Da stiller vi pengene til rådighet, også må vi finne det rommet før vi legger frem revidert budsjett for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen (ap).

– Men vil det gå utover noe annet?

– Jeg har noen tanker om hvor pengene skal komme fra, og jeg er ganske sikker innbyggertjenester ikke skal bli lidende, sier han til NRK.