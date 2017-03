Hvert eneste år får Sørlandet sykehus inn flere sørlendinger med hjerteproblemer i forbindelse i snømåking.

– Hvis du begynner å skuffe snø i brask og bram uten oppvarming kan det være uheldig for både hjerte ditt og andre organer, sier hjertelege Ulf Peter Köpp ved sykehuset i Kristiansand.

Han understreker at folk flest ikke vil få problemer med snømåking, men sier stress i kulda kan være en trigger.

Köpp mener folk må se på snømåking som en tur på treningssenteret. Oppvarming er viktig. I tillegg bør man tilpasse seg temperaturen ute.

– Den kalde lufta kan nemlig føre til at du får sammentrekninger i blodårene som igjen som kan resulterer i høyere blodtrykk enn vanlig.

Kan utløse hjerteinfarkt

Ifølge en kanadisk studie, som ble publisert i forrige uke, er det en klar sammenheng mellom snøfall og risiko for hjerteinfarkt.

Jo mer snø jo flere sykehusinnleggelser med pasienter med hjerteproblemer.

– Det generelle rådet er at man bør begynne langsomt og forsiktig, Ta pauser og ikke stress. Still heller inn vekkerklokka et kvarter tidligere enn vanlig.

For brå anstrengelser øker blodtrykket kraftig, og det kan være med på å utløse hjerteinfarkt.

– Hovedproblemet er at de fleste har dårlig tid og så blir det for mye på kort tid, sier Köpp.

Hjertelege Ulf Peter Köpp på Sørlandet sykehus i Kristiansand har flere råd for å forebygge hjerteproblemer. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Får ryggproblemer av måking

Men det er ikke bare hjertet som får kjørt seg. Hver gang det kommer snø i Kristiansand får Lundklinikken inn folk med ryggproblemer.

Ifølge kiropraktor Philip I. Wilkens skyldes det at folk ikke skuffer snø ofte nok.

– Det er de nye bevegelsene som er problemet, ikke snøskuffingen i seg selv. Mange har litt for dårlig tid om morgenen og de tar i altfor hardt. Det går utover ryggen, sier Wilkens.

Stress om morgenen går igjen når man snakker om snømåking.

– De fleste skylder på dårlig tid. Det er bra trening og sunt for kroppen hvis man gjør det riktig. Varm opp, bruk beina og skift grep ofte slik at det ikke blir den samme bevegelsen hele tida, sier fysioterapeut Åge Andre Karlsen.