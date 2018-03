Historisk lave aborttall i Norge

Ifølge nye tall fra Folkehelseinstituttet er aborttallene fra 2017 historisk lave. 12 733 aborter er det laveste tallet siden Abortregistret ble opprettet i 1979.

Sammen med Finland har Norge nå de laveste aborttallene i Norden for tenåringer.

Blant årsakene til de lave tallene, er en endring i hva slags prevensjon unge kvinner bruker. Færre bruker p-piller, og flere bruker langtidsvirkende prevensjon som p-stav og hormonspiral.

EN AV ÅRSAKENE: En p-stav er en tynn og bøyelig plaststav som settes inn i underarmen. Plaststaven inneholder det syntetiske hormonlignende stoffet gestagen. Foto: Mette Vollan / NRK

– De siste 15 årene har vi fått flere helsestasjoner for ungdom. Prevensjon har blitt billigere på grunn av subsidiering, i tillegg ser vi spesielt god påvirkning av langtidsvirkende prevensjon, sier overlege Mette Løkeland i Abortregistret til NRK.

I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i subsidieringsordningen.

Løkeland mener at de tiltakene myndighetene har satt inn, ser ut til å ha hatt effekt.

Endringer i prevensjonsbruk

Studier har vist at langtidsvirkende prevensjon, som for eksempel p-stav, har den største forebyggende effekten når det kommer til uønskede svangerskap, skriver Folkehelseinstituttet.

De siste årene har antallet resepter på p-stav for kvinner i aldersgruppen 15 til 19 år mangedoblet seg. Mens det i 2008 var registrert 550 p-stavbrukere, er tallet i 2017 så mange som 10 815.

– Unge kvinners kunnskap og ønske om en effektiv og god prevensjon har økt. De velger seg sikrere prevensjon, med mindre sjanse for brukerfeil, sier Løkeland.

Salg av prevensjon 2012 - 2017 Norge 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P-stav 9,2 11,3 13,7 20,7 32,1 37,0 Spiral 56,6 55,6 62,2 67,2 76,8 85,3 Kobberspiral 2,1 2,3 2,3 2,6 2,3 2,5 P-piller 227,6 232,0 237,2 223,2 207,5 206,1 Andre prevensjonsmidler 23,1 23,3 22,7 23,6 24,1 23,0 SUM omsetning inkludert alle prevensjonsmidler 318,4 325,5 338,1 337,5 342,9 353,9

12 000 aborter

I 2017 ble det totalt utført 12 733 aborter i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet har abortraten gått ned for alle aldersgrupper – fra 11,0 per 1000. kvinne i 2016 til 10,6 i 2017.

Kvinner mellom 25 og 29 år tar flest aborter. Det er en forskyvning sammenlignet med tall fra foregående år, hvor kvinner i alderen 19 til 24 år har toppet abortstatistikken.

Løkeland forklarer at det skjedde et skifte i tallene i 2008. Tallene på tenåringsaborter gikk ned, og nå har de kvinnene som var 15 år i 2008 blitt 25 år.

– Gruppa blir langsomt eldre, og nå ser vi en parallell forskyvning der tallene går nedover ettersom gruppa tar med seg kunnskapen videre i livet, sier hun.

Ifølge de nye tallene har Finnmark, Oslo og Troms de høyeste abortratene i 2017, med rundt 13,5 aborter per 1000. kvinne i fertil alder. I den andre enden av skalaen er Møre og Romsdal, Aust-Agder og Sogn og Fjordane, med under 8 aborter per 1000. kvinne.

Nesten ni av ti aborter blir utført med piller, og åtte av ti aborter skjer før niende svangerskapsuke.