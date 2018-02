Aust-Agder Frp: Mener kvinner bør betale for abort selv

– Det handler om å ta konsekvensene av handlingene en gjør, og man vet hva konsekvensene av ubeskyttet samleie er, sier Silje Flaten Haugeli i Aust-Agder Fremskrittsparti.

Under fylkeslagets årsmøte ble det vedtatt med 18 mot 17 stemme at kvinner bør betale for abort selv.

– Det er alltid en risiko å bli gravid og da må du kunne ta de økonomiske konsekvensene av det. Staten skal ikke finansiere at du har vært uforsiktig. Det er klart at det har sine baksider, men dette er prinsipielle grunner, sier Haugli.

Staten skal ikke finansiere at du har vært uforsiktig, sier Silje Flaten Haugeli i Aust-Agder Fremskrittsparti. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stemte imot

Lena Langemyr er leder av Aust-Agder Frp. Hun stemte mot forslaget, fordi hun synes tjenesten slik den er i dag er veldig viktig.

– At den statlige finansieringen nå skal fjernes kan føre til at ting går under bakken for dem som ikke ønsker å beholde barnet. Det kan igjen på lang sikt føre til store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier lederen.

Gratis i dag

Abort er gratis, det gjelder også første legetimen. Men hvis man har et stykke å reise til sykehuset får man ikke dekket hele reisen. Det er egenandel på reise og du må ofte legge ut først og så få pengene tilbake fra Nav etterpå.

Aust-Agder Fremskrittsparti mener det er feil at staten skal betale for et valg du har tatt.

Abort Ekspandér faktaboks Selvbestemt abort må skje innen utgangen av 12.svangerskapsuke i hht norsk lov.

Etter 12 uker må en nemd godkjenne aborten etter et sett av kriterier.

Etter 18 uker er det ikke tillatt med abort "med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det".

Etter 23 uker kan fosteret være levedyktig, og abort innvilges ikke.

Det er flest kvinner i alderen 20-24 som tar abort.

Sendes til landsstyret

Vedtaket vil nå bli oversendt til landsstyret som vil ta stilling til om dette skal videresendes til landsmøtet.

– Min oppgave er å følge flertallspolitikken i Aust-Agder Fremskrittsparti, selv om jeg eventuelt personlig er imot forslaget, sier Langemyr.

Abort er gratis i dag, nå videresendes forslaget om at kvinner selv må betale. Fylkesleder Lena Langemyr er klar for å fremme flertallspolitikken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Mange liberalistiske ildsjeler

Silje Flaten Haugeli er enig at det er et kontroversielt forslag og hun tror ikke dette kommer til å gå igjennom på landsmøtet. Men at det blir diskusjoner og at det er mange forkjempere er det ingen tvil om.

– Vi har mange liberalistiske ildsjeler i Frp som helt klart kommer til å være for dette, sier Haugli.