Historien om Mats ut i verden – flere vil skrive ham inn i spillet han elsket

Over en million har klikket på artikkelen på NRK.no der faren forteller om sønnen som han trodde hadde et ensomt liv. Så viste det seg at han hadde et stort nettverk gjennom online-rollespillet World of Warcraft.

Det oppdaget foreldrene da venner fra hele verden møtte opp i sønnens begravelse.

Lærer om en ukjent verden

Artikkelen har av mange blitt beskrevet som en øyeåpner for at det å spille dataspill ikke bare er tidtrøyte.

Mats Steen som barn. Han hadde en sjelden sykdom som forårsaker muskelsvinn og døde da han var 25 år gammel. Foto: Privat

Nå er historien oversatt til engelsk hos BBC. Også der har leserne reagert på at de får vite mer om en verden som var ukjent for dem.

– Jeg har lært mye i dag mens jeg har lest gjennom tårer. Sønnen min er 16 år gammel og spiller mye mer enn jeg setter pris på. Nå skjønner jeg at han er sosial på nettet, skriver en av de britiske leserne.

Vil ha Mats med i spillet

I kommentarfeltet hos BBC kommer det også forslag om at Blizzard Entertainment skal gjøre Mats til en rollefigur i World of Warcraft.

De mener nordmannen kan skrives inn som en ikke-spillerstyrt spiller, en såkalt NPC (Non-playable Character). Det er programmerte figurer som befolker spillverdenen i WoW. De gjør alt fra å selge varer, gir utfordringer og oppdrag, eller passivt står i bakgrunnen.

– Lærte en lekse

En annen av BBCs lesere skriver på kringkasterens facebookside at hun har lært en lekse, nemlig å være mindre fordømmende overfor en verden hun vet lite om. En mor skriver at hun er blitt inspirert til å ta større del i spillingen til hennes sønn med autisme.

Dette ligner på reaksjonene som kom da saken ble publisert på NRK. Faren til Mats, Robert Steen, fortalte at både foreldre og unge takket ham for det han fortalte, og at flere tusen hadde tatt kontakt.

Tusenvis har tatt kontakt med Robert Steen etter at han fortalte historien om sønnen Mats og hans liv i gaming-verdenen. Du trenger javascript for å se video. Tusenvis har tatt kontakt med Robert Steen etter at han fortalte historien om sønnen Mats og hans liv i gaming-verdenen.

NRKs journalist Vicky Scahubert, som skrev historien om Mats, sier hun syns det er fint å se at et stykke journalistikk kan ha en slik positiv effekt.

– Da jeg holdt på med saken, følte jeg på ansvaret det var å fortelle denne historien. Det er ufattelig fint å få slike tilbakemeldinger. Det er akkurat dette faren til Mats håpet ville skje: At kunnskap om spillingen kunne nå flere. Avstanden til andre blir kortere når man skjønner noe man ikke har forstått før, sier hun.

Den engelske artikkelen er sett av flere enn 400.000 personer. Åtte timer etter at BBC la den ut på Facebook, var den blitt delt mer enn 4000 ganger og fått 13.000 likerklikk.