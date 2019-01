– Det ble en veldig annerledes søndag. Responsen på denne historien har nok vært sterkere enn noen kunne forestilt seg, sier far Robert Steen.

Søndag publiserte NRK.no en sak om Mats, som døde som 25-åring. Først etter at han gikk bort, forsto foreldrene at han hadde et aktivt sosialt liv gjennom dataspill.

Saken ble raskt mest delt på sosiale medier søndag, og er en av NRK.nos mest leste saker noensinne. Også foreldrene merket den overveldende responsen.

Tusenvis av meldinger

Robert Steen sier det har kommet tusenvis av kommentarer i sosiale medier, og hundrevis av meldinger og e-poster. Alle tilbakemeldingene har vært positive, og deler seg ifølge faren i to hovedbudskap:

– Fra foreldregenerasjonen har beskjeden vært «dere har åpnet en verden for oss, som vi ikke var klar over». Mødre og fedre som sier de har moralisert og fordømt dataspillingen til sine unge, men nå skal prøve å forstå den, forklarer Steen.

– Den andre kategorien er unge mennesker som takker for at en voksen person bruker stemmen for noe som er viktig for dem og som de er opptatt av, fortsetter han.

En av Mats' karakterer i World of Warcraft: Lord Ibelin. Foto: SCREENSHOT ∕ BLIZZARD ENTERTAINMENT

– Trodde det var tidsfordriv

I saken forteller Steen om hvordan foreldrene kjente på en sorg over at sønnen brukte så mye tid på dataspill. Først etter at han gikk bort, skjønte de verdien av vennskapene han hadde fått gjennom spillingen.

– Skal jeg være ærlig, så vi på det mer som et tidsfordriv enn å bygge vennskap og sette igjen et avtrykk i verden. Han fikk seg kjærester. Noen kalte ham kvinneforfører. Noe jeg som far egentlig ble litt stolt av, sier Steen.

Mats Steen som 15-åring. Foto: Privat

– Det var en verden vi ikke forsto. At de var virkelige venner, og ikke bare spillvenner.

Fire år har gått siden Mats gikk bort. Siden har laget hans i World of Warcraft møttes en gang i året for å dele historier om ham. Hvert år får Robert Steen tilsendt bilder og fortellinger fra møtene.

– Jeg syns det er varmt og godt. Det beviser at vennskapene vi bygger i den digitale verden kan være minst like verdifulle som i den fysiske verden, sier han.