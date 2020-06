Hevder Russland betalte Taliban dusør for å drepe amerikanske soldater

Ifølge The New York Times mener amerikansk etterretning at den russiske støtten ble gitt for å oppmuntre til angrep på amerikanske soldater i forbindelse med at president Donald Trump har startet tilbaketrekning fra landet.

Også The Washington Post skriver at de har kilder som bekrefter påstanden. CNN siterer en europeisk etterretningskilde, og Sky News viser til britiske kilder.

Russland-ekspert og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll er usikker på påstanden.

– Det er for tidlig å si. Det som står ut er at det ikke er noen åpenbar grunn til at Russland skulle betale Taliban for å angripe amerikanske soldater. Taliban var jo midt i krigen med USA på den tiden, sier han.

Norsk etterretningstjeneste sier til NRK at de ikke har noen kommentar til saken.

Hevder spioner fant dusørpenger

The New York Times siterer flere anonyme kilder i den amerikanske etterretningen som sier at Trump ble orientert om saken i mars.

Spioner i Afghanistan skal allerede i januar ha varslet deres overordnede om at det ble funnet store mengder amerikanske dollar på en Taliban-utpost.

Talsperson for Det hvite hus, Kayleigh McEnany under en pressekonferanse 22. juni. Foto: Drew Angerer / Getty Images

Mistanken ble styrket gjennom flere avhør av Taliban-krigere, skriver New York Times i dag. Den amerikanske etterretningen skal angivelig tro at minst en amerikansk soldat ble drept som følge av ordningen.

Presidentens talskvinne Kayleigh McEnany avviste påstandene på lørdag.

Verken Trump eller visepresident Mike Pence har ifølge henne mottatt slik informasjon, noe som også bekreftes av USAs øverste etterretningssjef John Ratcliffe.

Grunnløse anklager

Ifølge The New York Times' anonyme kilder er det Russlands militære etterretningstjeneste GU (tidligere kjent som GRU) som står bak støtten til Taliban.

De sier samtidig at det ikke er kjent at de afghanske opprørerne har gjennomført angrep mot amerikanske mål i landet siden de inngikk en avtale med USA i februar.

Russland avviser anklagene som «grunnløse» og kaller det «falske nyheter».

– Disse grunnløse anklagene fra anonyme kilder har alt ført til direkte drapstrusler mot ansatte ved Russlands ambassader i Washington og London, skriver den russiske ambassaden på Twitter.

– New York Times, slutt å produsere falske nyheter som framprovoserer drapstrusler, het det i en senere Twitter-melding fra ambassaden.

USAs spesialutsending til Afghanistan Zalmay Khalilzad og Abdul Ghani Barada fra Taliban tar hverandre i hånda etter å ha signert en avtale som kan bety starten av fred i landet i Doha, Qatar, 29. februar 2020. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

Ikke i gjeld

Taliban avviser også at de har mottatt våpen eller annen støtte fra Russland.

– Vi står ikke i gjeld til noen etterretnings­organisasjon eller noe land etter vår 19 år lange hellige krig, heter det i en kunngjøring fra opprørerne.

– Vi har tatt i bruk våpen, fasiliteter og verktøy som allerede fantes i Afghanistan, eller som er erobret i kamp, heter det videre.

Seniorforsker Anne Stenersen ved FFI sier at hvis informasjonen er riktig, kan det være andre aktører i Afghanistan som har mottatt dusør.

– Det er absolutt et marked for folk som er villige til å drepe amerikanske soldater i Afghanistan mot betaling, og det trenger ikke å være Taliban som står bak, sier hun til NRK.

Dette arkivbilde fra 1984 viser afghanske mujahedin-krigere nær byen Wana. Mujahedin krigerne fikk støtte fra USA i en åtte år lang krig fra 1980 til 1988, men mange av dem gikk over til å kjempe for Taliban etter krigen. Foto: Christopher Gunness / AP

Vanskelig historie

Russland har selv en lang og vanskelig historie i Afghanistan. Sovjetunionen invaderte landet i 1978. De ble de neste ti årene sittende fast i en endeløs krig mot mujahedin-krigere, som den gang ble støttet av USA.

Det er forskjellige teorier om hvorfor Russland muligens vil støtte Taliban.

– Man kan tenke seg at Russland vil skape mest mulig kaos og gjøre det vanskeligere for USA å trekke seg ut. USA støttet også mujahedinene under Sovietunionens invasjon, så det kan være en form for revansj fra russisk etterretning, forklarer Tor Bukkvoll.