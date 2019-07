– Politikken vår er mer rettferdig for dem som har dårlig råd, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, som for tiden er i mammaperm.

– Det aller meste av bompengene i Oslo går til kollektivtransporten, som de aller fleste bruker, og som de som ikke har råd til bil kan bruke, fortsetter hun.

Nylig ble det satt opp 52 nye bomstasjoner i hovedstaden, og bompengemotstanden har den siste tiden seilt opp som en av de store valgkampsakene i både Oslo og i andre norske byer.

Rødt er uenig

At Berg hevder at MDGs politikk er best for de med dårlig råd overrasker førstekandidat for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud.

– Jeg tror folk i Oslo som bor i kommunal bolig er ganske uenig i at MDG er det beste partiet for dem. De har jo ikke løftet en finger for dem som bor i kommunal bolig, og sa nettopp nei til å senke husleien med 3000 kroner for dem som har minst i byen, sier hun.

Evenrud peker også på T-banelinjene stadig bygges ut i de vestre bydelene.

– Så at de er partiet for de med dårligst råd, det tror jeg ikke de har oppslutning for hos folket.

– Ikke forklart godt nok

– De Grønne er svært opptatt av å redusere forskjellene i byen, men poenget var at et bedre kollektivtilbud, som nye T-banelinjer kommer alle til gode, spesielt barn og unge, og andre som har lite å rutte med. Miljøproblemer som helsefarlig luft, rammer også ofte de med minst hardest, sier Berg.

I en meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen viser at bydelene sør og øst i Oslo er mer negative til den nye bomringen. At disse bydelene er mest skeptiske til bomringen synes imidlertid Berg er overraskende.

Lan Marie Berg er for tiden i mammapermisjon. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Ja, det er litt mystisk, fordi de nye bomringene som vi nå har fått i Oslo gjør bomringen mer rettferdig, sier hun.

Hun mener kostnadene har blitt jevnere fordelt mellom bydelene.

– Slik at også de som bor innenfor Ring 2 begynner å betale som tross alt har best kollektivtransport. Sånn sett så har vi kanskje ikke klart å forklare det godt nok, sier Berg.

Tre kjappe spørsmål til Lan Marie Berg Ekspandér faktaboks – Skal du fly på ferie i sommer? – Nei, vi skal ha Norgesferie. Tidligere har vi tatt tog til Europa. Det er en sakte, men fin måte å reise på, fordi du får roet litt ned, kanskje med et glass vin, og du kan se på landskapet som flyr forbi. – Kjenner du på flyskam? – Ja, jeg har kjent på det lenge. Jeg skjønner at folk ikke tar tog når det er dyrt eller tar lang tid å finne ut av hvordan du kommer noe sted. Derfor må vi bygge ut togtilbudet bedre. – Hva er en perfekt sommerdag for deg? – Mye sol, være på hytta og se på havet, kanskje fiske litt.

– Liten innsikt

Førstekandidat i Fremskrittspartiet i Oslo, Aina Stenersen er helt uenig i at hovedstaden har fått en mer rettferdig bomring.

– Jeg tenker at det viser at samferdselsbyråden har liten innsikt i hele Oslo. Vi ser at folk på østkanten har lavere inntekter, de kjører mye for at hverdagen skal gå opp, og bruker bilen mye for de er faktisk avhengig av bilen, sier hun.

Stenersen peker på at MDG har flest velgere som bor i sentrumsbydelene med kort vei til kollektivtilbud, noe hun mener de ikke har i Groruddalen.

– Kanskje Frp burde sette seg litt bedre inn i det nye bomsystemet? For de fleste bilistene på østkanten blir det jo faktisk billigere med de ny bommene, nettopp fordi bilister i sentrum nå i større grad må bidra på spleiselaget, svarer Berg.