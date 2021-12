Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg håper at de hjemme kan få litt mer frihet, og spesielt datteren min på fem, at hun kan få delta litt mer på aktiviteter i hennes alderstrinn, sier Anne-Lise A. Olsen til NTB.

Denne uken fikk hun en fjerde dose med koronavaksine gjennom forskningsprosjektet Nor-vaC på Akershus universitetssykehus (Ahus) og Diakonhjemmet sykehus.

I første omgang gis dette kun til pasienter som deltar i studier, og som har vært gjennom lever- og nyretransplantasjoner.

Denne gruppen går ofte på flere immundempende medisiner samtidig, noe som gjør at vaksinen fungerer dårlig og de risikerer alvorlig sykdom hvis de får korona.

– En stor andel av disse pasientene har dessverre en dårlig respons på vaksinering. Disse pasientene og deres nærmeste har levd helt isolert i snart to år, noe som etter hvert kan bli svært psykisk belastende, sier overlege Kristin Kaasen Jørgensen som leder Nor-vaC-studien på Ahus.

– Da vi ringte pasientene for å tilby dem en fjerdedose med vaksine, sa mange ja før vi hadde avsluttet setningen. Jeg tror dette er den beste julegaven disse pasientene kunne få, sier Jørgensen.

Effekt av tredjedose

De samme pasientene var også først i køen for å få en tredjedose.

– Av de levertransplanterte pasientene hadde flertallet ingen respons eller dårlig respons etter andre vaksinedose. Etter tredjedosen ser vi at en del flere fikk respons, og vi håper at det gjelder enda flere etter fjerde dose, sier overlegen.

Immunresponsen måles ved å sjekke antistoffer i blodet etter vaksinering. Totalt deltar 2.000 pasienter fra gastromedisinsk avdeling på Ahus og revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i studien.

– Vi ser at mellom 10 og 15 prosent av pasientene i studien ikke hadde god nok effekt av to vaksinedoser. Disse ble tilbudt en tredjedose, og nå ønsker vi å tilby en fjerdedose til de som heller ikke fikk tilfredsstillende respons etter tre doser, sier Jørgensen.

– Ofrer mye

Anne-Lise A. Olsen krysser fingrene for at hun nå får litt mer immunitet mot koronaviruset. Familien har fått livet snudd på hodet under pandemien.

– Vi er egentlig veldig sosiale og liker å delta på det som skjer i lokalsamfunnet, ha venner over på middag og gå ut å spise. Etter pandemiens start har det blitt veldig lite av dette. Det verste er at familien ofrer så mye for å holde meg frisk. Vi ser ekstremt lite av venner og familie for å minske sjansen for å bli utsatt for korona, sier hun.

I barnehagen er datteren kun sammen med de andre barna når de er utendørs. Resten av tiden ar hun hjemme med moren.

– Hun merker at det begynner å bli kjedelig med mamma, sier Olsen.

Overlege Kristin Kaasen Jørgensen på Ahus mens Anne-Lise A. Olsen får sin 4. koronavaksine. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vil gi til flere

I første omgang er det en mindre gruppe levertransplanterte pasienter som får en fjerde vaksinedose ved Ahus, men også på Rikshospitalet har nyretransplanterte pasienter fått en fjerdedose.

– Vi håper også å kunne tilby dette til de andre pasientgruppene i studien, så snart det formelle er i orden, sier Jørgensen.

Professor Jørgen Jahnsen, som leder forskningsvirksomheten ved gastromedisinsk avdeling på Ahus, utelukker ikke at også resten av befolkningen til slutt vil få en fjerdedose

– Det kan fort bli. Vi får se hvor fort immunresponsen taper seg hos folk etter tredje dose, sier han, og påpeker at vi nok uansett må leve med viruset i langt tid.

I forrige uke sa helsedirektør Bjørn Guldvog til P4 at det er mulig at det brede lag av befolkningen kan få en fjerde «skreddersydd» vaksinedose for å møte den nye omikronvarianten av koronaviruset.