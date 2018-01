– Hun kan vente seg alt mellom himmel og jord, sier Schjerven i et intervju med NRK Ukeslutt om Solbergs møte med Trump neste uke.

TV-profilen ga nylig ut boka «Kroppsspråk. Forstå det som ikke blir sagt». Han har flere tips til hvordan Solberg kan unngå at Trumps kroppsspråk stjeler showet, når hun skal besøke USAs president i Det hvite hus onsdag.

– Det viktigste for henne, er å være opplagt, ha sovet godt og være preparert for et møte med en fyr som kan finne på hva som helst, sier Schjerven lattermildt.

– Han kan finne på å drite i henne

Solberg har tidligere møtt Trump på internasjonale toppmøter, men aldri hatt et eget møte med ham på denne måten.

USAs president har flere ganger trukket den andre parten ut av balanse under hilseseansen. Trumps faste håndtrykk avsluttes ofte med et klapp på hånda eller armen.

Schjerven mener Solberg bør være obs på hans kraftige håndtrykk.

– Han er en halvtam fyr. En fyr som ikke bryr seg på sett og vis. Han kan finne på å drite i Solberg, sier han.

BOK OM KROPPSSPRÅK: Programlederen – kjent fra blant annet programmet «Typisk norsk» – ga i slutten av november ut en bok om kroppsspråk. I boken tar han for seg hvordan man kan bruke kroppsspråket bevisst for å oppnå ulike ting. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Kraftige håndtrykk

Det nonverbale språket vårt kan utgjøre så mye som 93 prosent av hvordan vi kommuniserer. Trump har fått mye oppmerksomhet for sitt kroppsspråk.

Hans skulende blikk mot Hillary Clinton under en presidentdebatt, «alfahann-håndtrykk», kalde skulder til Angela Merkel og måten han dyttet seg forbi Montenegros statsminister før et gruppebilde, er noen eksempler på Trumps kroppsspråk som har vekket oppsikt.

– Han er en litt, bøllete fyr som driter i det korrekte. Det er stilen hans. Så han kan finne på å gjøre hva som helst, sier Schjerven og fortsetter:

– Han kan finne på å smile og le, han kan finne på å være brutal og røske et tak i hånden hennes. Sånt sett kan Solberg stille seg slik at hun er klar til å ta mot et hardere innrykk.

Les også: Trump misforstod tradisjonelt håndtrykk

BRØYTET SEG FREM: Montenegros statsminister Dusko Markovic ble dyttet til side av USAs president Donald Trump før et gruppebilde på Nato-toppmøtet i Brussel i mai. Du trenger javascript for å se video. BRØYTET SEG FREM: Montenegros statsminister Dusko Markovic ble dyttet til side av USAs president Donald Trump før et gruppebilde på Nato-toppmøtet i Brussel i mai.

– Bør stille seg på Trumps venstreside

Schjerven mener også at Solberg kan utfordre Trump litt, dersom de står fritt i terrenget. Da anbefaler han Solberg å posisjonere seg på Trumps venstreside.

– Hvis hun kan stå sånn – for alle skal jo se mot kamera – vinner det åpne kroppsspråket. Da kan hun elegant strekke ut hånden for å hilse på, mens han må stå på den andre siden og vri seg rundt. Det er det lille trikset jeg kan komme med, sier han og legger til:

– Ellers tror jeg hun bare skal se an hva som skjer. Alt kan komme. Lykke til, Erna Solberg!