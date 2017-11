Trump misforstod tradisjonelt håndtrykk

Håndtrykket, som er det samme som brukes i tredje vers av julesangen «Å jul med din glede», er en tradisjon under Asean-toppmøtene.

Det utføres ved at lederne strekker høyre hånd over venstre og slik hilser med dem som står begge sider.

Da lederne fikk instruks under fotograferingen om hvordan de skulle gjøre det, vendte Trump seg til sin høyre side og grep Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc med begge hender.

Dermed ble toppmøtets vert, Filippinenes president Rodrigo Duterte, stående uten en hånd å holde i, før Trump skjønte misforståelsen og med et smil rettet opp feilen.

Se håndtrykkseansen her.

– Har et storartet forhold

Bortsett fra litt rot rundt håndtrykket kom Trump og verten Duterte godt ut av det med hverandre.

Trump skrøt av forholdet til Rodrigo Duterte, men han ville ikke svare på om menneskerettigheter stod på planen for møtene dem imellom.

– Vi har et storartet forhold. Dette har vært veldig vellykket, sa Trump.

Menneskerettighetsgrupper hadde på forhånd bedt Trump om å ta opp menneskerettighetssituasjonen på Filippinene i møtene med Duterte, skriver NTB.

På spørsmål fra en journalist om den amerikanske presidenten kom til å gjøre nettopp det, vitset Duterte med å kalle mediene for «spioner», og ingen av de to presidentene svarte på spørsmålet.

I etterkant har Trumps' talskvinne Sarah Huckabee Sanders sagt at det 40 minutter lange møtet mellom de to presidentene hovedsakelig handlet om ekstremistgruppa IS, narkotika og handel.

Nærbilde av president Trumps tale til toppmøtet viser at han har endret «President Duterte» til «Rodrigo», den filippinske presidentens fornavn. Foto: JIM WATSON / AFP

Skal samarbeide om Sør-Kinahavet

Ellers har det fått oppmerksomhet når det gjelder politikk at Kina og Vietnam ble enige om å jobbe for en fredelig løsning på konflikten om Sør-Kinahavet.

Nyheten kommer samtidig som at lederne i Asean er ventet å kunngjøre forhandlinger om en ikke-aggresjonspakt for Sør-Kinahavet.

Forhandlingene skal holdes på bakgrunn av et rammeverk til en avtale som det ble enighet om i mai.

Sju land i Sørøst-Asia gjør krav på ulike øyer og havområder i Sør-Kinahavet.

I julesangen «Å jul med din glede» utføres håndtrykket på samme som under Asean-møtet, til strofene «Så rekker jeg deg da med glede min hånd Kom skynd deg å gi meg den andre Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og lover å elske hverandre». Foto: Jonathan Ernst / Scanpix/Reuters

«Mest ubekvemme noen gang»

Trump var ikke den eneste av topplederne som ikke skjønte hvordan håndtrykket blir utført.

Også Russlands statsminister Dmitrij Medvedev (t.v.) lot være å ta «tversoverhåndtrykket» og endte opp med å holde Vietnams statsminister på vanlig vis.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev (t.v.) lot være å ta «tversoverhåndtrykket» da han l fotografert sammen med Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc (nummer to fra venstre), president Donald Trump (i midten) og Filippinenes president Rodrigo Duterte (nummer to fra høyre) Australias statsminister Malcolm Turnbull (til høyre) under toppmøtet i Manila. Foto: JIM WATSON / AFP

CNNs Chris Cillizza skriver i en analyse at «dette kan være det mest ubekvemme president-håndtrykket noen gang».

Han skriver at også Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha med sin ansiktsmimikk gir uttrykk for at han ikke liker det, at Vietnams statsminister ser i gulvet med en mine som tyder på at han skulle ønske at alt var over, og at Singapores statsminister Lee Hsien Loong sender et blikk til noen utenfor kamera med innholdet «Jeg kan ikke tro at vi gjennomfører dette håndtrykket hvert år»

Ifølge Cillizza er Medvedev fotografiets helt fordi han smiler selvsikkert i forvissning om at han gjorde det rette ved ikke å ta del i håndtrykket.

Se Duterte synge for Asean-lederne.

Presidenten sang

Håndtrykket var heller ikke det eneste uvanlige som skjedde under toppmøtet i Manila.

Under en middag søndag slo vertslandets president Rodrigo Duterte til med en duett av sangen «Ikaw».

«Du er lyset i min verden, halvparten av mitt hjerte», sang presidenten og den filippinske sangstjernen Pilita Corrales.

I salen satt blant annet president Trump og etter fremføringen spøkte Duterte med at han sang på ordre fra Trump.

– Mine damer og herrer, jeg sang uoppfordret, etter ordre fra USAs president, sa Duterte etterpå. Det ble møtt med latter fra de andre gjestene og et smil fra Trump selv.