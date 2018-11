Dersom Kristelig Folkeparti blir enige med Høyre, Frp og Venstre om en regjeringsplattform i løpet av høsten, går KrF inn i regjeringen. Der kan det ligge an til at partiet får tre statsråder, akkurat som Kjell Ingolf Ropstad ønsker seg. Det er like mange som Venstre har i dag.

– Det er nærliggende å tenke at KrF og Venstre, som er jevnstore partier, får like mange. Det er også nærliggende å tenke at det kan løses ved at Høyre avgir én post, Frp én post og at man kanskje oppretter en ny post eller deler et departement, sier en sentral regjeringskilde til NRK.

Høyre har i dag ti statsrådsposter, inkludert statsminister og utenriksminister. Frp har syv statsrådsposter.

Vil trolig ha «ett stort» departement

Et ønske som går igjen i samtaler med folk både på vinner- og tapersiden i KrF, er at partiet skal ta styringen over et stort og mektig departement.

– En av dem bør være en relativt tung statsrådspost, slik at vi får markert partiet i regjering, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold KrF.

Etter det NRK forstår er det sannsynlig at KrF vil kreve kreve enten justisministeren, helseministeren, arbeidsministeren eller kunnskapsministeren i en utvidet Solberg-regjering. Dette er poster som trekkes frem av kilder tett på partiledelsen som særlig aktuelle.

Mannen som skal lede KrF i regjeringsforhandlingene, Kjell Ingolf Ropstad, har selv studert jus, og har kampen mot vold og overgrep mot barn som sin fremste politiske hjertesak. Samtidig skal Ropstad, ifølge NRKs kilder, ha sagt at han sover godt om natten med Tor Mikkel Wara (Frp) som justisminister.

Skulle KrF få helseministeren, blir det sagt at de kan ta eierskap til eventuelle endringer i abortloven om de får gjennomslag for det, og andre hjertesaker for partiet som bioteknologi, psykisk helse og eldreomsorg.

Også kunnskapsministeren og arbeids- og sosialministeren trekkes frem av kildene som poster hvor KrF kan få profilert mange av sine viktigste saker. I partiet knytter det seg derfor stor spenning til hvilken tung post Høyre eller Frp vil åpne for å skjenke KrF i velkomstgave.

– Familiebegrepet må inn igjen

Når det gjelder de øvrige postene er det to som peker seg ut. NRK vet at man i KrF-ledelsen ser svært lyst på muligheten for å få både barne- og familieministeren og bistandsministeren, dersom man velger å kreve de.

Dette er i tråd med forventingene fra grasrota i partiet, og også poster som fremheves åpent av flere.

– Vi må ha poster som gjør at vi får markert KrFs viktigste saker, det være seg innenfor familiepolitikk, bistandspolitikk og vold mot barn-arbeidet vårt, sier sentralstyremedlem Tove Welle Haugland.

– Jeg synes det er viktigst at vi får barne- og familieministeren, eller det som nå heter barne- og likestillingsministeren, men jeg tror nok at familiebegrepet kommer inn igjen i en ministertittel med KrF i regjering, sier Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF.

I dag er Linda Hofstad Helleland (H) barne- og likestillingsminister, mens Nikolai Astrup (H) er utviklingsminister (som regjeringen kaller det som tidligere het bistandsminister jour.anm).

SANNSYNLIG: Olaug Bollestad er som 1. nestleder og et av få åpenbare navn fra Vestlandet, en opplagt statsrådskandidat. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ser med skrekk og gru på Venstre

Det som ifølge NRKs kilder kan tale mot at KrF krever bistandsministeren, er at det tradisjonelt er en anonym post. I KrF-ledelsen ser man, ifølge en kilde, med «skrekk og gru» på hvor lite synlighet og velgertilfang Venstre har oppnådd gjennom å velge kulturministeren, klimaministeren og forskningsministeren.

– Hvis vi skal gå for en post det i utgangspunktet ikke er så mye oppmerksomhet rundt, blir det desto viktigere at det er en sterk og tydelig mann eller kvinne som får den. Hilde Frafjord Johnson klarte for eksempel å være en veldig synlig bistandsminister i Bondevik 2-regjeringen, sier en kilde.

Også landbruksministeren og eldreministeren trekkes derfor frem av folk tett på partiledelsen som poster KrF kan leve svært godt med.

MULIGHET: Hilde Frafjord Johnson er en av få aktuelle i KrF som har statsrådserfaring. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De heteste kandidatene

Den eneste KrF-eren som helt garantert kommer til å kjøre statsrådsbil dersom forhandlingene leder frem, er 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad (33). Som forhandlingsleder og favoritt til å bli ny partileder etter Knut Arild Hareide er han selvskreven. I KrF vurderes Ropstad som god nok til å bekle hvilken som helst statsrådspost.

1. nestleder Olaug Bollestad (57) er en opplagt kandidat. NRKs kilder tror hun kan bli barne- og familieminister eller eldreminister. Kildene fremhever samtidig at Bollestad ikke er spesielt posisjonsjagende, og at hun kan «ofre seg» og heller bli parlamentarisk leder i stortingsgruppen, dersom postene KrF får skulle tilsi at noen andre er bedre egnet.

Tidligere finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen (51), som i dag jobber som advokat, er en kandidat. Partiveteranen som falt ut av Stortinget ved sist valg har en høy stjerne i KrF, og vurderes som kapabel til å bekle hvilken som helst post. Det som taler mot Syversen i en total regjeringskabal er at han er en mann i 50-årene fra Oslo.

DUO: Hans Olav Syversen og Line Henriette Holten ble takket av med blomster da de begge mistet stortingsplassen ved valget i fjor. Ifølge NRKs kilder kan minst en av dem ligge an til å motta blomster på Slottsplassen før jul. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRKs kilder, særlig på høyresiden av KrF, trekker også frem to kvinner som i utgangspunktet har forlatt rikspolitikken: Line Henriette Holten (47) og Inger Lise Hansen (37).

Holtenl satt 12 år på Stortinget før hun mistet plassen i fjor. Under Bondevik 2-regjeringen var hun politisk rådgiver for Dagfinn Høybråten i to ulike departementer. Hun trekkes frem som en som kan bekle poster som arbeids- og sosialminister, barne- og familieminister eller landbruksminister.

Hansen var høyprofilert nestleder i KrF fra 2007 til 2011, men ble i praksis kastet etter en serie forslag til liberalisering av KrFs politikk. Hun står likevel trygt plantet på borgerlig side. Hun beskrives av enkelte kilder som «en stjerne», som kunne gitt KrF tiltrengt moderne profil.

COMEBACK KID: Inger Lise Hansen forsvant ut av rikspolitikken med et brak i 2011. I dag jobber hun som informasjonssjef i Horten kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Kilder særlig på den røde tapersiden på landsmøtet fremhever KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson (55) som en klar statsrådskandidat. Hun kan være en mulig bistandsminister, slik hun også var fra 2001 til 2005.

Den eneste fra rød side som skal være med Ropstad og Bollestad i regjeringsforhandlingene, er Erik Lunde (39). Han er mangeårig KrF-profil i lokalpolitikken i Oslo, og en av partiets fremste ideologer. NRKs kilder vurderer Lunde som en mer sannsynlig statssekretær, kanskje på Statsministerens kontor, enn som statsrådsmateriale.

TROLIG I APPARATET: Erik Lunde har samarbeidet med Høyre, Frp og Venstre i mange år i Oslo-politikken. Han bidro til Knut Arild Hareides bok som kom ut tidligere i høst. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Knut Arild Hareide har sagt til NRK at han ikke finner det naturlig å bli statsråd i et prosjekt han ikke ønsket, og han kommer derfor høyst sannsynlig til å være menig stortingsrepresentant ut perioden.

NRK har søkt å få en kommentar til denne saken fra mannen som etterhvert skal sette hardt mot hardt i forhandlingsrommet med Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande:

– Jeg kommer ikke til å bidra til slike ting. Beklager, skriver Kjell Ingolf Ropstad i en sms.