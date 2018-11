Her er statsrådene grasrota i KrF drømmer om

KrF skal gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Nestleder Kjell-Ingolf Ropstad skal lede regjeringsforhandlingene. Han har allerede sagt at KrF skal ha minst tre statsråder.

I en ny undersøkelse NRK har gjennomført, er grasrota i partiet klinkende klare på hvilke departementer de vil at partiet skal kreve.

Statsrådspostene KrF vil ha

Etter at KrF bestemte seg for å søke å gå inn i Solberg-regjeringen, har NRK sendt ut en undersøkelse til 1 600 KrF-ere med verv og posisjoner på lokal- og fylkeslagsnivå.

Ett av spørsmålene er hvilke tre statsrådsposter respondentene mener KrF bør ha.

911 har svart, og tre statsrådsposter skiller seg ut på toppen av ønskelisten (se grafikk).

De tre vervene flest KrF-ere ønsker seg er:

Barne- og likestillingsminister.

Helseminister.

Kunnskaps- og integreringsminister.

Thomas Løvstad i KrF i Stavanger mener forklaringen på topplisten er enkel.

– Dette er viktige poster fordi det er her kjerneverdiene til KrF ligger. Det er i disse departementene hovedsakene som opptar KrF-velgerne behandles og avgjøres, sier Løvstad.

Han får støtte av Frode Bilsbak i KrF i Halden.

– Vi har behov for å profilere KrF og vise frem hvilke kjernesaker som er viktig for oss. Det har kommet godt frem på både årsmøtene i forkant av landsmøtet, og i debatten på landsmøtet fredag, sier Bilsbak.

KrF-eren nevner spesielt grupper som sliter, barn og bekjempelse av fattigdom.

– Samtidig er det viktig å satse på barn og unge. Det har KrF blant annet gjort gjennom innføringen av lærerreformen, sier Bilsbak.

Knut Arild Hareide sier hvilke saker partiet skal kjempe for.

Disse vil grasrota at KrF skal holde seg unna

De tre statsrådspostene færrest KrF-ere vil ha, er olje- og energiministeren, forsvarsministeren og fiskeriministeren.

– Jeg er ikke overrasket. Vi har behov for å profilere og spisse oss, ellers står vi i fare for å komme under sperregrensen ved neste valg. I departementene på bunnlisten ligger det ikke mange kjernesaker vi kan profilere oss på, sier Bilsbak.