PST ville filme boligen – Bertheussen sa nei

Etter at Laila Bertheussen onsdag forklarte seg om blant annet overvåkingskamera, lekkasjer til pressen og falske Facebook-profiler, skal torsdagen brukes til to vitner fra politiet.

Etter en rekke trusselhendelser vinteren 2018/2019 ønsket politiet å overvåke boligen, men Bertheussen sa nei, forklarte etterforskningsleder Kim Sæter fra PST.

Da hadde det skjedd seks trusselhendelser uten at politiet hadde pågrepet eller mistenkt noen (se tidslinje nederst i saken).

PST ønket å montere skjulte kameraer som kunne dekke boligen fra alle vinkler.

Under et møte 17. februar forklarte Wara at Bertheussen ikke ville samtykke til det PST ønsket av tiltak.

– Resultatet av dette ble at vi kun hadde adgang til å filme offentlig sted sted fra veien. Boligen måtte filtreres bort med en sort firkant, sier Sæter.

Justisminister Wara forklarte på dette tidspunktet til PST at det hadde blitt mye for samboeren.

Pågripelsen

PST hadde overvåkning av veien inn til eiendommen, men ikke så mange kameraer som de hadde ønsket.

De skulle gjøre et nytt fremstøt overfor Wara i mars 2019, men en ny hendelse gjorde at det i stedet ble en pågripelse i saken.

– Som et resultat av at det hadde blitt gjennomført enda en alvorlig hendelse ved boligen, uten at vi hadde den kontrollen vi ønsket, så formulerte vi et dokument til Justisdepartementet og Wara. Det inneholdt tre ting som vi ba om samtykke til fra Wara:

– Det var montering av et skjult kamera som dekket tomten, og tilgang til elektrisitet for disse. Det var en klausul om at det ikke ble fimet inn i huset. Punkt to var skjult kamera på bilen. Punkt tre var direkteoverføring fra kameraene til Stanley Seciruty, som var et lukket system, sier Sæter.

Men etter trusselen 10. mars mente de at det måtte være Bertheussen som sto bak.

PST hadde da gått gjennom all kameraovervåkning, loggene for alarmsystemet for dører og vinduer og rapportene som ble laget av politiet på stedet.

– Da vi satte alle disse bitene sammen, rakk vi ikke å få tilbakemelding fra Wara før mistankegrunnlaget mot Bertheussen begynte å forme seg, sa Sæter.

Det viktigste for politiet var dette:

– Det fremsto som sannsynlig at noen måtte ha dratt ut kontakten til det eneste Stanley-kameraet. Det hadde mistet kontakten før brannen, men kom opp igjen og filmet at det brant. I tillegg var det registret bevegelser i døren, sier Sæter.

13. mars mente PST å ha skjellig grunn til å mistenke Bertheussen i saken. Neste dag ble Bertheussen pågrepet, og boligen ransaket.

Koblet hærverket til teateret

Da truslene startet i desember 2018, var politiets første teori at det var koblet til teaterforestillingen «Ways of seeing» på en eller annen måte.

Sæter startet med å forklare seg om hvordan de reagerte etter den første trusselhendelsen 6. desember 2018.

Da hadde noen skrevet rasisit på husveggen, tagget et hakekors og skrevet rasist på bilen.

– I vår vurderingen av hvorfor det hadde skjedd, sto teaterforestillingen «Ways of seeing» ut som et mulig motiv, sa Sæter i retten.

Det er påtalemyndighetens mening at Bertheussen ønsket å ramme teateret, har de tidligere forklart i retten.

En av politiets hypoteser fra starten var også at noen ville rette fokuset mot teateret.

Fire hypoteser

Politiet hadde fire hypoteser i begynnelsen:

1: Handlingen ble utført av noen tilknyttet «Ways of Seeing».

2: Handlingen var inspirert av «Ways of Seeing».

3: Handlingen ble utført av noen som ønsket at politiet rettet fokus mot «Ways of Seeing».

4: Ingen forbindelse.

HÆRVERK: Politiets bilder av bilen til Wara og Bertheussen fra hendelsen 6. desember 2018. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Sæter forklarte seg videre om de andre trusselhendelsene, og sa at koblingen til teaterstykkket bare ble sterkere da det i et trusselbrev ble skrevet at mottagerne av brevet måtte trekke anmeldelsen.

Bertheussen hadde politianmeldt teateret i desember 2018.

Merkelig brev

Sæter forklarte hvordan politiet jobbet videre med etterforskningen og hypotesene ettersom truslene fortsatte.

5. februar kom et trusselbrev til ekteparet Tybring-Gjedde.

Som NRK tidligere har omtalt, stemte ikke adressen på brevet med det som ble vist i teaterforestillingen. Sæter forklarte i retten hvorfor politiet reagerte på dette.

– I teateroppsettingen var boligen som ble filmet ikke Tybring-Gjeddes nåværende, reelle bolig. Det at avsenderen likevel kjente deres reelle adresse, var interessant. Det tydet på at det kanskje ikke var noen tilknyttet «Ways of Seeing» som hadde utført handlingen. Da hadde de kanskje heller sendt brevet til adressen som ble filmet. Det kunne bety at avsenderen hadde tilgang på folkeregistreret, hadde spanet på Tybring-Gjedde, eller kjente dem personlig, sier Sæter.

På spørsmål fra en av dommerne forklarer Sæter at brevet til Tybring-Gjedde ikke hadde eksakt riktig adresse, men riktig gate.

Huset i forestillingen var et tredje hus, som ikke var i nærheten av boligen til Tybring-Gjedde.

