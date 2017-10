Her diskrimineres innvandrere minst

Christopher Ludvig Andersen hadde tannlegeskrekk før han kom til Nohre. For ham hadde ikke etnisitet noe å si for valg av tannlege. – Pasienter er gjerne nervøse før de kommer, men de stoler på at autorisasjonen betyr at vi kan gjøre jobben vår, sier Amandeep Kaur Nohre (t.v).

Foto: Linda Reinholdtsen