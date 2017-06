Barn av innvandrere topper statistikken for høyere utdanning

SSBs rapport viser at norskfødte barn av innvandrerforeldre er den gruppen der flest går rett fra videregående til høyere utdanning. Der flest tar høyere utdanning, og der flest tar lengst høyere utdanning.

– Rapporten fra SSB bygger på statistikk over nordmenns utdanningsløp, det er ikke så mange nye tall, men de bekrefter mange av antagelsene man har hatt, forteller forfatter av rapporten Alice Steinkellner.

Det er spesielt ungdom med bakgrunn fra Kina, Sri Lanka, India, Vietnam og Bosnia-Hercegovina der flest tar høyere utdanning og fullfører videregående.

Flest med bosnisk bakgrunn fullfører også videregående

87 prosent av jentene og 85 prosent av guttene med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring innen fem år. Gjennomsnittet for norske elever er 66 prosent for jenter og 51 prosent for gutter.

– Det er skikkelig bra, sier Una Pasovic.

– Vi må ikke kaste bort de mulighetene vi har fått i Norge, mener Una Pasovic. Foto: NRK

Hun er en av dem som gikk rett fra videregående til høyere utdanning. Nå studerer hun statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Foreldrene er opprinnelig fra Bosnia-Hercegovina og flyktet til Norge under borgerkrigen på 90-tallet.

Pasovic tror litt av grunnen til at så mange unge med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring, og satser på høyere utdanning, har med tilstanden i hjemlandet å gjøre.

– Det kan være den litt bosniske «feelingen», vi har vært flyktninger vi har kommet til Norge. Nå må vi ikke kaste bort de mulighetene vi har fått. Foreldrene våre er nok litt ekstra opptatt av at vi ikke må ta utdanning for gitt, forteller Pasovic.

Stort fokus på utdanning

Lavanya Thiruchelvam-Kyle er utdannet lege og jobber med en doktorgrad i kreftforskning. Hun opplevde at det var mye fokus på utdanning gjennom hele barndommen.

Lavanya Thiruchelvam-Kyle er utdannet lege. Foreldrene er opprinnelig tamilske flyktninger fra Sri-Lanka. Foto: Privat

– Det prates mye om utdanning, og viktigheten av å ta en god utdannelse, og det å få en god jobb.

Foreldrene er opprinnelig tamilske flyktninger fra Sri-Lanka, og hun tror deres bakgrunn har gjort at hun selv ble mer bevist over de mulighetene hun har fått i Norge.

– Man vokser opp med foreldre som er veldig beviste på hvilke muligheter barna har i Norge i forhold til hva de selv hadde. Så blir man veldig selvbevisst over det fordi man hører mye snakk om utdanning fra man er liten, forteller Thiruchelvam-Kyle