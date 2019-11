Her blir Greg Johnson sendt ut av landet – Elden varsler etterspill

– Det er uforståelig, men kanskje fordi noen sov i timen. Han har ikke gjort noe galt i Norge, og kom for å forelese. Hadde Norge tenkt å nekte han det, kunne de bare snudd han på Gardermoen uten to unødvendige netter i arresten som effektivt hindret han enhver ytringsfrihet, sier Johnsons norske forsvarer, John Christian Elden til NRK.

Johnson ble pågrepet lørdag formiddag i forbindelse med at han skulle delta på et arrangement i regi av det antisemittiske og innvandringsfiendtlige nettverket Scandza Forum.

Amerikaneren, som var en av flere som skulle tale under arrangementet, har tidligere skrevet at han støtter de politiske grunnene for terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

Bakgrunnen for at PST gikk til pågripelse, var frykt for at amerikaneren kan påvirke andre til å utøve vold.

Etter pågripelsen motsatte Johnson seg først bortvisning. Søndag besluttet han at han ville forlate landet. Dette fikk han ikke lov til av PST, som krevde at han måtte sendes til Ungarn, landet han ankom Norge fra.

Mandag morgen ble han fraktet til Gardermoen av Politiets utlendingsenhet etter å ha sittet i arresten i to døgn. Deretter ble han flydd til Ungarn og så videre til Portugal på statens regning.

Advokat Elden sier til NRK at saken vil få etterspill.

– Krenkelse av ytringsfrihet og forhåndssensur av lovlige ytringer med fengsling, er ikke populært hverken etter grunnloven eller menneskerettighetene. Jeg har savnet mange av de vanlige forkjemperne på barrikadene i denne saken, men de kommer nok når prinsippene skal veies, sier Elden til NRK.

Han sier at PST holdt Johnson i ulovlig i varetekt i ett døgn etter at han selv ønsket å forlate Norge, og at PST tolket loven feil.

– Statsråden er klageinstans når det gjelder vedtak der det påberopes rikets sikkerhet opp mot ytringsfrihet, så her må vi få et politisk svar, sier Elden til NTB.

PST sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken.

Demonstranter anholdt

Det brøt ut demonstrasjoner da Scandza Forum ble avholdt på Sinsen i Oslo i helgen. Nærmere 50 personer møtte opp for å demonstrere mot det lovlige arrangementet.

Politiet beskrev stemningen som verbalt høylytt, men uten voldshendelser. Lørdag ettermiddag måtte politiet slå til, etter at flere av fremmøtte hadde brutt politiets sperringer rundt lokalet.

28 personer ble pågrepet, og ifølge politiadvokat Line Borgen ble det skrevet ut forelegg på flere hundre tusen kroner.

– Noen har fått ett forelegg for ordensforstyrrelse på 10.000 kroner, mens andre har fått for ordensforstyrrelse og brudd politiets pålegg på 14.000 kroner, uttalte politiadvokaten søndag.