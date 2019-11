Martin Bernsen i PST bekrefter overfor NRK at en amerikansk borger ble arrrestert kl. 10.50 i dag i Oslo.

– Han ble arrestert med hjemmel i utlendingsloven parargraf 106. Han er i politiets varetekt i påvente av bortvisning etter utlendingsloven, sier Bernsen.

Politiet understreker at arrangementet var lovlig. NRK har fått bekreftet at det er Greg Johnson som er arrestert.

Johnson var en av talerne under den antisemittiske og høyreekstreme konferansen Scandza forum.

Vil bli sendt ut av Norge

Han ble arrestert på bakgrunn av holdninger han har gitt uttrykk for, ifølge PST.

– Han kan spille en åpenbar radikaliseringsrolle. Han blir sendt ut av Norge så snart som mulig, sier Bernsen.

Politiet meldte at en person var pågrepet på Twitter lørdag formiddag. Politihelikopteret bidrar som observasjonsplattform i forbindelse med arrangementet.

Brian Skotnes, innsatsleder på stedet, sier politiet ikke er bevæpnet på oppdraget.

– Det er et lokale hvor en del personer på ytre høyre siden har et seminar, eller en eller annen form for møtevirksomhet. Samtidig er det ytre venstre siden som ønsker å markere seg mot disse, sier han.

– Det er på grunn av disse store meningsforskjellene at vi nå er tilstede for å ivareta begges interesser.

Store politistyrker er på stedet.

– Det er varslet flere demonstasjoner i Oslo i dag. Vi anser at vi har tilstrekkelig med mannskaper som skal kunne håndtere dem, sier Brian Skotnes, innsatleser på stedet.

– Er politiet bevæpnet?

– Politiet er ikke bevæpnet på dette oppdraget.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Avviser at han støtter bruken av vold

Greg Johnson har tidligere skrevet at han støtter de politiske grunnene for terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

Johnson skriver i en uttalelse til NRK at han avviser at han har støttet bruk av vold som politisk virkemiddel, og at han mener teksten om 22. juli er tatt ut av sammenheng.