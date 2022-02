Henla sak mot fiskeritopper - politiet brukte for lang tid

Fiskeridirektoratet vurderer å klage på henleggelsen

Sommeren 2019 anmeldte Kystvakten tråleren «Kamaro», eid av Vestkapp Fiskeriselskap. Saken ble omtalt i Fiskeribladet. Det vakte en viss oppsikt at en av eierne i rederiet var daværende nestleder i Norges Fiskarlag, Arild Aarvik. Gjennom en aksjepost på 20 prosent i morselskapet Ervik Havfiske, var Aarvik på eiersiden.

Også Fiskeridirektoratet anmeldte rederiet for de samme forholdene. Saken ble nylig henlagt. Nå vurderer Fiskeridirektoratet å klage på henleggelsen.

SENTRAL FISKERITOPP: Arild Aarvik, inntil nylig nestleder i Fiskarlaget, er en mektig skikkelse i norsk fiskeri. Nylig investerte Aarvik i bemanningsselskapet Seafood People. Foto: Erlend Blaalid Oldeide

– Saken ble avgjort 31.01.2022 som foreldet. Klagefristen er ikke utløpt. Det skriver politiadvokat Kathrine Kannelønning i Vest Politidistrikt, i en e-post til NRK.

– Hva tenker du om at politiet henlegger en sak, fordi det er brukt for lang tid på etterforskningen?

– Det er beklagelig, svarer Kannelønning.

Etter at NRK gjentatte ganger i januar etterspurte status i etterforskningen, konkluderte politiet med at saken er foreldet.

– Vi er selvsagt glade for at saken er henlagt. Det var en riktig beslutning. Det sier Stig Ervik, konserndirektør i Ervik Havfiske Holding, på telefon til NRK.

REDER OG INVESTOR: Stig Ervik og familie eier en rekke selskaper på Stadlandet, blant annet innen fiskeri. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Fiskeriselskapet var anmeldt for ulovlig utkast av fisk, og for stor andel utenlandsk besetning. Ifølge Kannelønning har politiet kun etterforsket brudd på Deltakerloven.

Deltakerloven § 5 a Ekspandér faktaboks Krav til bosted Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune. Kravet til fartøyførers bosted gjelder ikke hvis fartøyfører også er fartøyeier. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bostedskravet for fartøyfører med bosted annet sted i Norge, eller i Norden eller EØS-området for øvrig.

Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd for fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst i farvann som er utenfor norsk eller annen stats nasjonale jurisdiksjon, og som er regulert av internasjonale organisasjoner eller avtaler som Norge er part i og som gir Norge adgang til fiske og fangst.

Kravet i første ledd gjelder ikke i den utstrekning det er gitt tillatelse som unntar fra første ledd i medhold av lov 17. juni 1966 nr. 19​1 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 4.

Minst halvparten av fiskerne på båten skal bo i en kystkommune eller nabo til en kystkommune. Det slår loven fast. På fartøyene til Vestkapp fiskeriselskap var ikke det tilfellet, mente Kystvakten.

– Henleggelsen er sterkt beklagelig

Tråleren «Kamaro» var eid av Ervik havfiske, gjennom Vestkapp fiskeriselskap. Via ulike datterselskaper var Stig Tore Ervik med familie på eiersiden sammen med Arild Aarvik.

I Fiskeridirektoratet reagerer de på henleggelsen.

– Vi registrerer at henleggelsesgrunnen ikke er av hensyn til bevisene i saken. Fiskeridirektoratet vurderer å påklage henleggelsen. Det skriver Arvid Sundberg, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Vest, til NRK i en e-post.

Det er et viktig prinsipp i lovverket at store deler av besetningen skal være norsk, for å sikre bosetting langs kysten.

– De aktuelle overtredelsene berører et av de viktigste formålene med Deltakerloven, det å sikre tilknytning mellom kystbefolkningen og høstingen av de marine ressursene. Fisken i havet er definert som fellesskapets ressurser, uttaler Sundberg.

Også Norsk Sjømannsforbund reagerer på henleggelsen.

– At en viktig sak som dette mot en stor aktør henleggelsen er sterkt beklagelig. Det sier Johnny Hansen, leder i Sjømannsforbundet.

SKUFFET OVER POLITIET: Sjømannsforbundet har anmeldt flere saker som politiet har henlagt. Foto: Norsk Sjømannsforbund

Frykten til Hansen, er at potensielle ulovligheter kan fortsette.

– Enten mangler politiet kompetanse eller så har de ikke kapasitet. Lite tyder på at politiet har prioritert etterforskningen, sier Hansen.

De siste årene har forbundet anmeldt flere saker. Gang etter gang har politiet henlagt sakene.

Lenge var Ervik-saken kasteball mellom to ulike politidistrikter. Den første anmeldelsen ble sendt Vest politidistrikt. De sendte den videre til Troms politidistrikt. Deretter ble saken sendt tilbake til Vestlandet.

Det er også flere ulike politiadvokater som har hatt det formelle ansvaret underveis i etterforskningen.

Flere var i avhør

Politiadvokat Kannelønning, som overtok påtaleansvaret etter at en kollega gikk ut i permisjon, er knapp i sine kommentarer.

– Hvor mange var inne til avhør?

– Det var flere personer inne til avhør under etterforskningen, skriver Kannelønning.

– Hva skal til for at saken gjenåpnes?

–– Klagefristen for henleggelsen er ikke utløpet. Det er opp til anmelder og de anmeldte å eventuelt klage hvis de mener beslutningen er uriktig. Klagen vil da blir behandlet av overordnet statsadvokatembete, avslutter Kannelønning.

Gjennom hele etterforskningen har Ervik Havfiske hevdet sin uskyld.

– Jeg var inne til avhør. Det samme var to skippere og mannskapsansvarlige. Vi la frem grundig dokumentasjon som viste at det ikke var lovbrudd. Det sier Stig Ervik. Som styreleder hadde Ervik formelt status som mistenkt.

PÅ NORDKAPPBANKEN: Her er fiskefartøyet Kamaro på Nordkappbanken. Foto: Kystvakten

Selv om Arild Aarvik er ute av eiersiden, sitter han fremdeles i styret i Ervik Havfiske. NRK har snakket med Aarvik, som sier han ikke har en kommentar. Men Aarvik understreker at heller ikke han er overrasket over henleggelsen.