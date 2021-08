Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg syns det er leit at foreldre ikke får valget om enten vaksine eller virus. Alle andre har fått det valget, sier Anne Spurkland, immunolog ved Universitetet i Oslo.

Hun etterlyser en dato for når norske barn vil bli tilbudt koronavaksine.

Høie: – Vaksine eller virus

Tirsdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med en gladnyhet.

I slutten av september vil livet i stor grad vende tilbake til det «normale». Det til tross for usikkerhet rundt delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt.

– Med den fremdriften som vi nå har på vaksineringen regner vi med at alle voksne over 18 vil ha fått tilbud om andre dose innen utgangen av september. Da er det grunn til at vi kan leve som normalt i Norge, sa Høie til NRK.

Overfor VG slo Høie fast at de som ikke tar vaksinen, vil etter hvert bli smittet med viruset.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) håper smitteverntiltakene snart er forbi. Han tror på normal hverdag i slutten av september. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Paradoksalt

Spurkland ønsker nyheten velkommen, men syns det er problematisk at regjeringen ikke tar sterkere hensyn til barna.

Hun mener regjeringen samtidig burde ha kommet med en dato for når de under 18 år vil få tilbud om vaksine.

I Norge er fortsatt 1,1 millioner mennesker under 18 år ikke vaksinerte mot korona.

Spurkland mener barna har tatt en veldig stor del av belastningen etter halvannet år med smitteverntiltak og nedstenginger.

– Og når vi endelig skal åpne opp, skal den samme gruppen barn som har betalt mye, måtte tåle å bli smittet med det viruset vi har fryktet i ett og et halvt år. Det er paradoksalt, sier Spurkland.

Sommerferien er straks over. Neste uke begynner norske barn og ungdommer på skolen igjen, og etter planen skal skolene åpne på grønt nivå. Foto: Frode Meskau / NRK

Hun mener det kan være flere grunner til at regjeringen kommer med gladnyheten nå. Blant annet fordi valgdagen nærmer seg.

– Det er vanskelig ikke å se på det som et valgkamputspill, sier Spurkland.

Venter smittespredning

Helse- og omsorgsminister Bent Høie avviser at utspillene om normal hverdag er knyttet til valgkampen.

Han sier til NRK at han ikke regner med at ekstremt mange vil bli smittet samtidig, når alle over 18 år har fått to vaksinedoser.

– Barn og unge tåler denne smitten uten å bli alvorlig syk, i all hovedsak, sier Høie.

Spurkland tror mange under 18 år vil bli smittet utover høsten.

Hun mener det er en underdrivelse at barn ikke blir påvirket av korona. Hun utelukker ikke at flere barn vil bli innlagt på sykehus og kommer med et tenkt eksempel:

– La oss si 300.000 norske barn blir smittet. Forekomsten av en alvorlig betennelsestilstand er én per 3000. Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom.

Spurkland tror også noen vil få langvarige symptomer selv om de ikke var så syke da det sto på.

– Samlet sett vil en god del norske barn merke konsekvensene av infeksjonen, sier Spurkland.

Hun mener det er god til nok grunn til å la foreldre velge om de vil la barna sine bli vaksinert mot koronaviruset.

– Jeg syns foreldrene må få det valget, og jeg syns politikerne skal gjøre det klart når det valget vil være mulig for dem, fortsetter hun.

Vaksineringen av den norske befolkningen går stadig fremover, og regjeringen håper å kunne åpne samfunnet snart. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Gir ingen dato

Høie vil ikke gi en dato for når de yngste aldersgruppene vil bli tilbudt vaksine.

Han forteller at regjeringen «veldig raskt» skal ta stilling til om de skal tilby vaksine til de mellom 16 og 17 år.

– Vi har sagt at kommunene må forberede seg på det. Det vil trolig bli tilfellet, men vi ønsker de siste dataene før vi tar den endelige beslutningen, sier Høie.

Han legger til at det vil ta noe lengre tid før de bestemmer seg for om barn over 12 år skal få tilbudet.