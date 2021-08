Får én million ekstra Moderna-doser

Gjennom EU-samarbeidet får Norge tilgang på én million ekstra vaksinedoser fra Moderna. Dosene kommer som følge av at Polen ikke lenger har behov for dem, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av de to første ukene i september. Det betyr at Norge raskere kan gå tilbake til en mer normal hverdag, sier statsminister Erna Solberg (H).

Dosene kommer i tillegg til de til sammen 358 000 dosene Norge fikk i juli fra blant annet Litauen, Bulgaria og Romania. Med dette har Norge på kort tid fått over 1,3 millioner ekstra vaksinedoser.

Det er forventet at de ekstra dosene vil ankomme Norge allerede neste uke. Deretter vil de bli fordelt ut til kommunene fra uke 34. Folkehelseinstituttet sender i dag ut oppdatert vaksinekalender og informasjon til kommunene om de ekstra dosene.