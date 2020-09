Helsedirektoratet: Smittebølge nummer to flere steder i Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser som ikke er nødvendige til midten av januar.

Det Europeiske smittevernbyrået har ropt varsko om økende antall dødsfall i sju europeiske land.

– I Europa ser vi flere land der det åpenbart er starten på en smittebølge nummer to, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Smitten ser ut til å ha blusset opp innenfor landegrensene og går ikke like raskt som i mars, forklarer han.

– Bølge nummer to kan bli langvarig fordi det mest sannsynlig ikke vil innføres like strenge tiltak som i mars og april, sier Nakstad.

Ingen bølge nummer to i Norge

I Norge er det ingen tegn på en bølge nummer to. Uansett ser Nakstad på situasjonen i Oslo som alvorlig.

– Det er alvorlig at det er så mange lokale smitteutbrudd som krever mye testing og smittesporing. Så er det også alvorlig fordi det fort kan være at dette sprer seg utenfor Oslo og bidrar til høyere smitte ellers i landet, sier Nakstad.

Han ser ingen tegn på at smitten i hovedstaden er på vei ned. Det er her smitten er høyest i landet nå. Men i Arendal er det også økende tilfeller av smitte.

– Det er for tidlig å si hvor stort utbruddet i Arendal er. Det kan være et eksempel på at små utbrudd kan vokse, men det er også et eksempel på at kommunene har gode rutiner, sier Nakstad.

Ordfører i Arendal Robert Nordli forteller til NRK at smitteutbruddet i kommunen fortsatt er ute av kontroll.

– Smitteoppsporingsteamet jobber intenst med å finne nærkontakter, sier Nordli.

Akkurat nå er det nærkontakter som prioriteres til testing. I begynnelsen av neste uke skal det komme flere teststasjoner.

Espen Rostrup Nakstad forteller at store deler av Norge har lite smitte. Akkurat nå er det mest smitte i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Høstferien kan være viktig for Oslo

Denne uken har mange i Oslo høstferie. Det kan være at ferien kommer akkurat tidsnok og at den kan bidra til å få ned smitten.

– Flere har reist bort, færre tar kollektivt og folk er mindre sammen med andre. Skoler og barnehager er stengt. Det kan være gunstig for byen, sier Nakstad.

Han er spent på hvordan smittebildet vil se ut etter ferien, og hvordan det går når folk igjen er tilbake på jobb og skole.

Over store deler av Norge har busstrafikken stoppet helt. Sjåførene streiker og Nakstad er bekymret for at mange står for tett på den kollektivtrafikken som går.

– Helsetilsynet har kontroll på dette, og vi følger med, men vi gjør ingen vurderinger, sier Nakstad.