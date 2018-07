Havarikommisjonen kommer med svar om Turøy-ulykken

Ulykken er ferdig gransket, og den endelige rapporten fra kommisjonen legges fram i Bergen.

Helikopteret styrtet etter at rotoren løsnet. Det var ingen varsler på forhånd. Kommisjonen er sikre på at utmattingsbrudd i et av planetgirene forårsaket ulykken. Så langt har det ikke vært kjent hvordan skaden kunne oppstå.

– Det kan vi svare på nå, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen VG.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen med delen som forårsaket ulykken under presentasjonen av den foreløpige rapporten i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Satt på bakken

Tolv menn og en kvinne omkom i helikopterulykken ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland 29. april 2016. Helikopteret var på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn da det styrtet.

Etter ulykken besluttet Luftfartstilsynet at flere Super Puma-helikoptre av typen som styrtet, skulle settes på bakken.

Vurderer søksmål

Når rapporten legges fram vil det være advokater på plass for å vurdere erstatningssøksmål på vegne av de etterlatte, skriver Bergens Tidende.

– Det er én av mulighetene vi vurderer. Vi vil også forsikre oss om at alle spørsmålene om ulykken blir besvart, sier Brian J. Alexander fra advokatfirmaet Kreindler & Kreindler i New York.

Han har reist fra USA til Bergen for å være til stede torsdag. Firmaet har spesialisert seg på saker som gjelder store ulykker, særlig innen luftfart. Svein Kjetil Svendsen i Advokatfirmaet Elden er bistandsadvokat for de etterlatte og var den som kontaktet firmaet i New York.

Alexander har med seg advokater fra Norge, USA, Sverige, Storbritannia og Frankrike.