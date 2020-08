Hareide: – Elsparkesyklene kan ikke ligge slengt rundt

– Trafikksikkerheten må bli bedre, sier Hareide. Torsdag hadde han møte med politikere fra store bykommuner.

Departementet ser nå på lovverket, men den jobben tar tid.

– Situasjonen i 2020 er blitt mer alvorlig enn i 2019, svarte Hareide på spørsmålet om hvorfor det ikke har blitt gjort noe mer tidligere.

Utfordringer knyttet til elsparkesykler i gatene har engasjert den siste tiden. Nå ønsker samferdselsminister Knut Arild Hareide å endre lovverket. Foto: Nina Didriksen / NRK

Vil ha slutt på kaoset

Det var daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som kategoriserte elsparkesyklene som sykler i lovverket. Etter det har de blitt populære i mange norske byer.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Hareide må gi Oslo lov til å regulere utleie, utsetting og parkering, sier Oslos miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en kommentar etter møtet. Frps elsparkesykkelkaos kan ikke fortsette, sier Berg.

Utfordrer lokaldemokratiet

Byråd Thor Haakon Berg (MDG) mener det er galt at selskap som driver med el-løperhjul kan drive kommersiell virksomhet på kommunens grunn uten tillatelse.

KREVER BESTEMMELSER: Thor Haakon Bakke er byråd for klima, miljø og utvikling i Bergen. Han ber regjeringen om tydelige føringer i forbindelse med utleie av elsparkesykler. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Før møtet krevde han at Hareide tydeliggjør kommunenes myndighet. Etter møtet sa Berg at han opplevde at ministeren var lydhør for problemene.

Bergen kommune har vært i konflikt med aktøren Ryde Technology. Men de har så langt ikke vunnet frem rettslig.

Vil ikke har forbud

Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) ønsker ikke å forby elsparkesykler, men vil ha mer selvråderett for kommunene.

Det er bare en aktør i Drammen. Og der det ikke mulig å bruke syklene etter klokka 22, og det er hastighetsbegrensninger i enkelte deler av byen.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Det var et positivt møte, og vi følte vi ble hørt, sier Myrvold Berg.

Nytt møte fredag

Både bransjen, storbyer, kommuner og er bedt om å komme med innspill til et nytt regelverk. Fredag skal Hareide møte aktørene.

Nils Wijkmark, som er Bolts regionsjef for Nord-Europa, er enig i at det burde komme en strengere regler for elsparkesyklene.

– Vi er positive til en regulering, forutsett at det skjer i kommunikasjon med operatørene, sier Wijkmark.

Regionsjefen for Bolt, Nils Wijkmark, ønsker møtet velkomment. Han understreker at det er viktig at alle aktørene blir hørt i debatten. Foto: BOLT

Samferdselsminister Hareide sier at mulige strakstiltak må komme fra aktørene selv.

Frykter at møtene ikke vil føre til noe

Leder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, sier at de har vært i kontakt med samferdselsdepartementet siden i fjor, men at det ennå ikke har skjedd noe.

De er redde for at møtene heller ikke vil gjøre hverdagen til blinde og svaksynte enklere.

– Vi vil at fortauene skal være fremkommelige, at vi skal kunne komme frem uten å snuble i sykler, sier Olsen.

Kan får sparkesykkel-regning

Bymiljøetaten i Oslo har nå en egen bil som kjører rundt og rydder opp. Pressevakt Niklas Lynau sier etaten ikke ønsker å taue inn feilparkerte elsparkesykler, men at de gjør det der det er nødvendig.

Antall sykler og hvem som eier dem blir registrert før syklene blir hentet ut igjen. Når det er klart hvor mye alt dette arbeidet koster, kan selskapene få en regning i posten.

Samferdselsministeren sa etter torsdagens møte at bybildet må være tilgjengelig for alle.