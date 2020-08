Tusenvis av elsparkesykler er utplassert i norske byer det siste året, og mange steder har det ført til strid og ulykker.

Blinde og svaksynte klager over at de snubler over henslengte sykler, og legevaktene melder om en stor økning i antall ulykker.

Samferdselsministeren vil ha ny strengere regulering på plass for elsparkesykler. Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

– Jeg ønsker strengere lovgivning, vi ønsker å få bedre kontroll av bruken av elektriske sparkesykler. Det tror jeg både de som bruker elsparkesykkel og de som går i gatebildet er opptatt av. De ønsker det skal være trygt å bruke det, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK.

Hvorfor har du ikke gjort noe tidligere for å stramme inn bruken av disse sparkesyklene?

– Vi har hatt flere svært alvorlige ulykker på elsparkesykler. Vi ser også at denne sommeren har vært mer krevende enn de tidligere sommerne. Nå må vi ta med oss denne erfaringen. Jeg tror elsparkesyklene er kommet for å bli, men vi må nå ha en regulering som ivaretar sikkerheten bedre.

Møter med aktørene denne uka

Hareide har kalt inn til møter med aktørene torsdag og fredag denne uka. Både storbyer, kommuner og bransjen er bedt om å komme med innspill til et nytt regelverk.

«Selv om elektriske sparkesykler er et positivt tilskudd til mobilitet i byene, viser erfaringene den seneste tiden fra flere byer med elsparkesykler betydelige utfordringer for sikkerhet og fremkommelighet for andre trafikantgrupper», står det i møteinnkallelsen.

Invitasjonen til bransjen til møte fredag hos samferdselsministeren ble sendt i dag. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

– Dagens situasjon er ikke holdbar lengre, mener Hareide.

Han er opptatt av at kommunene, byer og bransjen kan gjøre mer sammen med samferdselsdepartementet for å bedre situasjonen.

Fortau fylles av elsparkesykler som folk har satt fra seg. Foto: Astri Husø / NRK

– Jeg ønsker en dialog med bransjen. Jeg ser også at bransjen nå kommer med flere gode forslag for å få til en bedre situasjon enn det vi har i dag, og jeg opplever at både bransje, storbyene og vi fra departementet er misfornøyde med den situasjonen som er i dag. Jeg håper at vi sammen kan få til gode løsninger.

– Vi skal gi de overordna reglene for dette, men det er viktig at kommunene gjør sin del av innsatsen, sier Hareide.

Tiltak som kan bli aktuelle

Hareide forteller at han har selv forsøkt å kjøre elsparkesykkel.

– Min nevø og niese viste meg dette, med hjelm. Det viste meg også at det må brukes med forsiktighet. Og at det ikke er ufarlig å bruke elsparkesykkel, sier han til NRK.

Og nettopp bruk av hjelm er et av tiltakene som kan bli aktuelle.

– Vi vurderer veldig mange ulike tiltak. Men eksempelvis spørsmål rundt hjelm, om det skal brukes eller ei, hvor de kan brukes i gatemiljøet og hvor de kan parkeres er ting som vi skal diskutere, sier Hareide.

Nattkjøring med elsykkel i fare

Oslo legevakt var før helga ute og ville stanse kjøring av elsparkesykler om natta når flesteparten av ulykkene skjer.

Senest i natt ble en person alvorlig skadet i Oslo på elsparkesykkel.

På spørsmål om det er aktuelt å forby eller stenge for nattkjøring, svarer Hareide at han vil ikke avvise noen forslag nå.

– De erfaringer vi har hatt så langt viser at ulykker skjer om natta ofte er knyttet opp mot rusbruk. Det er en bekymring som er stor fordi det er alvorlige situasjoner, og fordi det er store lidelser og alvorlig for mange mennesker.

Han avrunder ved å si at det er ett stort omfattende arbeid som de nå er i gang med. Men lover at en ny strengere regulering er på plass til neste sesong.