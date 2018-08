Har varslet UNE om søksmål: Kritisk til returprosess

– Dette er ikke gjennomførbart, sier advokat Brynjulf Risnes.

I 2016 varslet UDI at de ville vurdere oppholdstillatelsen til 1400 asylsøkere fra Mogadishu, fordi UDI mener det er trygt å reise tilbake.

Etter 2012, skal det ifølge UDI være tryggere i Somalias hovedstad fordi Al-Shabaab trakk seg ut av byen.

Så langt har UDI behandlet rundt 200 saker, hvor 42 har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen. 1167 saker er fortsatt under behandling av UDI, nesten to år etter at UDI varslet om dette.

Risnes har sendt varsel om søksmål til UNE på vegne av en asylsøker som fikk avslag på klagen om tilbakekallelse av oppholdstillatelsen.

Klagen ble behandlet i Stornemd i UNE, men ble altså avslått.

– Vi mener rett og slett at de vedtakene som er truffet er ugyldige, sier Risnes og er sterkt kritisk til den praksisen UDI har lagt opp til.

– Flyktningkonvensjonen gir flyktninger visse rettigheter og stabilitet er en av de rettighetene, sier han.

Risnes sier dette er personer som har vært gjennom en prosess i Norge, og bodd her i den tro at de har beskyttelse som flyktninger.

– Det ikke er nok at det denne uka er roligere enn det var i forrige uke, sier Risnes og er uenig i UDIs vurdering at det er tryggere der nå.

– Ikke gjennomførbart

Risnes håper dette søksmålet kan få betydning for de andre sakene hvor det er gjort vedtak om tilbakekallelse av flyktningstatus.

– Det at man stadig oppdager nye regler og nye grunner til at dette ikke kan gjennomføres i enkeltsaker, viser det mange av oss har sett i lang tid: Dette er ikke gjennomførbart, sier Risnes.

Han tror derfor at mange av dem som har fått varsel om opphør av flyktningstatus blir værende i Norge.

Stopper integrering

– Det skader integreringsprosessen, skaper usikkerhet og gir folk psykiske problemer, sier Mohamed Abdulkadir, sier leder av SOMI, Somalisk organisasjon for mangfold og integrering, om hvordan det er å leve i usikkerhet i nesten to år for somaliske asylsøkere.

Vi møter han på Grønland i Oslo.

Det er ID Mubarak og god stemning. Han hilser på flere somaliere som skal feire denne dagen. Men det er likevel alvor i det somaliske miljøet.

Abdulkadir har blitt kontaktet av flere som har fått varsel om at flyktningstatusen skal bli vurdert om den kan trekkes tilbake.

Ventetiden før det er avklart om somaliere fra Mogadishu mister flyktningstatusen skader integreringen, mener Mohamed Abdulkadir, leder av SOMI. Foto: Ellen Omland / NRK

– De synes dette er urettferdig og mange har vært her i 6–7 år, sier Adbulkadir.

Dette varslet gjør at mange lever i usikkerhet i lang tid, og dermed stopper integreringsprosessen.

Abdulkadir mener det fortsatt er utrygt og ustabilt i Mogadishu.

Vil gå gjennom saken på nytt

– Vi ser på alle de sakene hvor vi får varsel om stevning, for å se om det er forhold vi har oversett eller vurderingen skulle vært gjort på en annen måte, sier seksjonssjef i UNE, Terje Østtrått.

Han sier de vil gjennomgå saken til mannen som søksmålet gjelder, for å se om avslag på

UNE skal gjennomgå saken som gjelder søksmålet på nytt, sier seksjonssjef Terje Østrått. Foto: Ellen Omland / NRK

klagen om tilbakekallelsen er riktig. I etterkant så nemlig UNE at mannen hadde søkt om permanent oppholdstillatelse.

Hvis en flyktning som har midlertidig opphold søker om permanent opphold før vedtak om tilbakekallelse kommer, kan han ikke sendes tilbake, ifølge instruks fra Justisdepartementet.

At dette gjelder for mannen som nå har saksøkt UNE, oppdaget de etter at vedtaket var gjort.

– Vi ble klar over dette ved at vi fikk oversendt en konkret klagesak fra UDI, sier Østrått.