Handelskrigen kan gjøre sommerferien din dyrere

USAs president Donald Trump kunngjorde nylig at han vil øke straffetollen på kinesisk import fra 10 til 25 prosent dersom Kina ikke kommer med innrømmelser. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt torsdag, men samtalen vil også fortsette fredag amerikansk tid.

– Vi kan produsere varene selv her i USA, om vi ikke lenger kan importere dem fra Kina, sa Trump under et folkemøte i Florida torsdag.

Straffetollen vil imidlertid ikke tre i kraft i praksis med det aller første. De nye satsene gjelder varer som forlater Kina etter at fristen gikk ut nå klokken 6.00 norsk tid, skriver nyhetsbyrået AP. Varer som allerede er på vei, vil bli tollbelagt med den gamle satsen på 10 prosent.

Turen fra Kina til USA over Stillehavet tar vanligvis fra to til fire uker med skip. Dermed kan også tolløkningen avlyses dersom USA og Kina skulle komme til enighet innen de første skipene når USAs vestkyst.

Her har president Donald Trump nettopp signert en presidentordre om innføring av straffetoll på noen kinesiske varer. Siden har krangelen bare økt i intensivitet. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Dersom de nye tollsatsene blir innført, får det konsekvenser for økonomien på flere områder – både globalt og for menigmanns lommebøker.

Dyrere å reise

Børsene i Asia stupte etter kunngjøringen av de nye satsene. Også i USA har uroen i finansmarkedene tiltatt. Det vil blant annet ramme den norske krona.

– Dollarkursen styrkes betraktelig som en følge av konflikten. Det vil føre til dyrere flyreiser og høyere priser på alt vi importerer fra USA, sier Jan Ludvig Andreassen, samfunnsøkonom og sjeføkonom i Eika Gruppen.

Ole André Kjennerud, analytiker i DNB Markets. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den norske krona har allerede svekket seg de siste ukene.

– Hvis oljeprisen også faller, får du plutselig en svakere krone. Det kan igjen gjøre det dyrere å kjøpe fra utlandet og dra på ferie, sier analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets.

Men det trenger ikke å påvirke importkostnader fra Kina.

– Selv om USA og Kina «kriger», gjør ikke det at våre importkostnader fra Kina øker. Kanskje det motsatte skjer, at kinesiske bedrifter kutter mer i prisene til alle land for å ikke miste produksjonen, sier Kjennerud.

Kan ramme noen arbeidsplasser

Handelskrig med USA kan imidlertid føre til at Kina kjøper mindre fra Norge. Særlig produkter som kineserne bruker i produksjonen av varer de selger videre til USA. Det kan gå ut over norske arbeidsplasser.

Kjennerud mener vi ikke trenger å bekymre oss.

– Gjennomsnittspersonen i Norge vil egentlig ikke påvirkes så veldig mye av dette. Det har litt med næringssammensetningen i Norge å gjøre, vi er mindre sårbare for den typen sjokk. Nettoeffektene blir beskjedne. Det får ikke de ringvirkningene inn mot arbeidsmarkedet.

Han forteller at shippingselskapene er blant dem som vil rammes hardest.

Oljeprisfall kan gi lavere rente

Andreassen sier at prisen på olje kan synke dramatisk over hele verden.

Jan Ludvig Andreassen, samfunnsøkonom og sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: EIKA

– Det vil gi utslag i lavere rentenivå enn vi ellers skulle hatt, lavere råvarepriser og mindre god børsutvikling.

Fortsetter det slik kan det bli mindre penger å bruke til offentlige utgifter som sykelønn og pensjoner i framtida.