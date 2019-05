Din økonomi kan rammes av handelskrig mellom USA og Kina

Derfor bør du bry deg

Handelskrig med USA kan føre til at Kina vil kjøpe mindre fra Norge. Særlig produkter som kineserne bruker i varer de selger videre til USA. Det kan gå ut over norske arbeidsplasser.

Prisen på olje og verdien av aksjer kan synke dramatisk over hele verden. Da blir Norges oljeinntekter lavere og vårt felles oljefond mindre. Fortsetter det slik kan det bli mindre penger å bruke til offentlige utgifter som sykelønn og pensjoner i framtida.

I verste fall kan en handelskrig utløse krise i lånemarkedet i USA. Det er nå fylt opp med høyrisiko-lån til sterkt forgjeldede bedrifter (leveraged loans), som låntakerne ikke vil kunne betale i en vanskelig situasjon. Det kan føre til økonomisk krise verden over som den i 2008.

Her har president Donald Trump nettopp signert en presidentordre om innføring av straffetoll på noen kinesiske varer. Siden har krangelen bare økt i intensivitet. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Hva skjer mellom USA og Kina?

USA har lenge anklaget Kina for å drive en urettferdig handelspolitikk:

Kina gir billige lån og støtte (subsidier) til bedrifter som produserer varer som skal selges til USA og andre land. USA vil ha en slutt på dette, slik at bedrifter i USA kan konkurrere på like fot med kineserne.

Kina stjeler industrihemmeligheter fra bedrifter i USA, både gjennom hacking og gjennom amerikanske firmaer som driver virksomhet i Kina – ofte sammen med en kinesisk partner (joint venture).

Kina omgår patenter og varemerkebeskyttelser. De kopierer amerikanske produkter og selger dem som om de skulle være ekte (luksusvesker, merkeklær, filmer og tusenvis av andre produkter).

Disse anklagene om urettferdig handel deles også av EU-landene og andre av Kinas handelspartnere.

Hvordan har konflikten utviklet seg?

USA har et stort handelsunderskudd i forhold til Kina. Det betyr at Kina selger mange flere varer til USA enn USA selger til Kina. Det ville president Trump ha en slutt på.

Kinas president Xi Jinping og president Donald Trump fra et tidligere møte om handelskonflikten mellom USA og Kina.

I juli i fjor innførte USAs regjering straffetoll på en rekke kinesiske varer. Det tvang Kina til forhandlinger. De har nå pågått i nesten ett år, og forventningen var at de skulle avsluttes snart.

Nå har Trump satt bremsene på. Han er ikke fornøyd med framdriften i forhandlingene, og truer med en ny runde med omfattende straffetoll allerede på fredag dersom ikke kineserne gir etter.

Hva krever USA?

Slutt på Kinas støtte til egne bedrifter.

Slutt på stjeling av industrihemmeligheter og omgåelse av patenter.

Innføring av en straffemekanisme som gjør at det får konsekvenser dersom man bryter betingelsene i avtalen.

Hva skjer nå?

Kina kan gi etter for USAs krav. Da vil en avtale undertegnes straks. Men det er lite trolig at det vil skje.

Kina kan gi etter for noen av USAs krav, gjerne med litt ullent ordvalg slik at formuleringene ikke blir så forpliktende. USAs regjering kan så godta dette, og det blir en avtale.

Men faren for president Trump er at han kan bli sett på som svak overfor kineserne, og at det kan true hans gjenvalg som president i 2020. Kinas øverste leder Xi Jinping trenger ikke å bekymre seg om gjenvalg, han sitter som hersker på livstid.

Kina kan avvise alle USAs krav og bryte forhandlingene. Da vil USA øke straffetollen og handelen vil bli hardt rammet. I verste fall kan det føre til en verdensomfattende økonomisk krise.