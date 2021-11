Han leder jakten på ny president

Tilliten til Stortinget et tynnslitt etter at nok en stortingspresident har måttet gå av. Forrige gang var så sent som i 2018 da Høyres Olemic Thommessen trakk seg etter massiv kritikk for sin håndtering av den store byggeskandalen på Stortinget.

Og med Eva Kristin Hansen ute, må Stortinget nok en gang finne en ny president. Flere navn er aktuelle – men ett er sikkert: Det blir en politiker fra Arbeiderpartiet. Men hvem blir det?

– Nå skal vi tenke oss grundig om, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk mange spørsmål om stortingspresidentens avgang da han fikk se Yaras nye skip Birkeland i Oslo fredag. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette er en situasjon som påkaller stort ansvar. Folk har rett til å forvente ansvarlig og ryddighet fra stortingsrepresentanter. Det viktigste nå er å sørge for at det Stortinget gjør, er å få ryddet opp, skapt klarhet, sier Støre.

I går sa parlamentarisk leder Rigmor Aasrud til NRK at det er naturlig at den neste stortingspresidenten også kommer fra Arbeiderpartiet.

– Det har jo vært presidentskifter i Stortinget før, der partiet som har hatt presidenten, har fortsatt å ha den, sa Aasrud og siktet til at Høyre i forrige periode erstattet Olemic Thommessen med partifellen Tone Wilhelmsen Trøen.

– Trist

Eva Kristin Hansen trakk seg i går kveld som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet skal etterforske pendlerbolig-sakene.

En opplagt kandidat til å overta er Arbeiderpartiets mangeårige stortingsrepresentant Sverre Myrli. Akershus-representanten har sittet på Stortinget i mer enn 20 år og er allerede medlem av presidentskapet.

Sverre Myrli sitter allerede i presidentskapet og kan bli ny stortingspresident, hvis Arbeiderpartiet vil. Foto: Akershus Arbeiderparti

Foruten stortingspresidenten består presidentskapet består av fem visepresidenter: Svein Harberg (H), Nils Bjørke (Sp), Morten Wold (Frp), Sverre Myrli (Ap) og Ingrid Fiskaa (SV).

Da NRK spurte Myrli i går om han ville svare ja dersom han blir spurt om å bli Aps nye kandidat, ville han ikke kommentere spørsmålet. Til Hansens avgang hadde han følgende å si:

– Jeg respekterer Evas beslutning og deler hennes vurdering. Samtidig synes jeg dette er veldig trist. Jeg har kjent henne i 30 år og synes hun har vært en svært dyktig visepresident og stortingspresident.

Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident torsdag. Det skjedde etter at politiet innledet etterforskning i sakene knyttet til Stortingets pendlerboliger. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

MAKTA UNDER ETTERFORSKNING: Makta under politietterforskning

– Ikke gitt

Selv om Myrli allerede sitter i presidentskapet for Arbeiderpartiet, er det slett ikke gitt at det er ham som overtar etter Hansen, forklarer Aasrud.

– Ap har en valgkomité som gjør suppleringsvalg når vi har behov for det gjennom perioden. Det vil være naturlig at den valgkomiteen trer i arbeid for å finne en ny presidentkandidat, sier Aasrud.

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust leder valgkomiteen som nå skal gå i gang med å finne en ny kandidat. Han har til nå ikke ønsket å kommentere prosessen noe nærmere.

Åsmund Aukrust leder valgkomiteen som skal finne Aps nye kandidat til vervet som stortingspresident. Foto: Arbeiderpartiet

Valgkomiteen under Aukrusts ledelse har fem medlemmer. Men selv om valgkomiteen har det formelle ansvaret, er det i realiteten partiledelsen som avgjør hvem det blir.

Uansett hvem som blir Arbeiderpartiets to representanter i presidentskapet framover, vil det være én mann og én kvinne, ifølge Støre.

– Vi har to i presidentskapet. For oss er det alltid naturlig at det er en av hver, sier statsministeren til NRK.

HER ER SAKENE: Dette er pendlarbustad-sakene

Flere navn

Prosessen med å finne en ny stortingspresident har så vidt kommet i gang. Men allerede i løpet av neste uke kan Stortinget ha gjort valget.

NRK har snakket med flere kilder i Arbeiderpartiet som uavhengig av hverandre slår fast at prosessen må være grundig – og effektiv.

Det er ingen grunn til å tvære dette ut, som én av kildene uttrykker det. Samtidig må man være helt trygge på at den nye presidenten ikke har svin på skogen. Vedkommende må ha evnen til å gjenreise tilliten til Stortinget ute i befolkningen og dessuten helst ha bred erfaring fra nasjonalforsamlingen, ifølge Ap-kildene som NRK har snakket med.

Dersom Sverre Myrli flyttes ut av presidentskapet som ledd i en større rokering, er det ingenting i veien for at den neste presidenten blir en annen Ap-politiker enn ham.

Men hvis vi forutsetter at Sverre Myrli blir værende i presidentskapet, er det en kvinne Arbeiderpartiet på jakter på. Og hvis vedkommende må ha erfaring fra minst én periode på Stortinget fra før, i tillegg til å være fast møtende stortingsrepresentant og ikke vara, så er ikke kandidatlista voldsomt lang.

Kari Henriksen er en av flere som kan tenkes å ta sete i presidentskapet for Arbeiderpartiet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Veteranene Kari Henriksen og Lise Christoffersen nevnes som opplagte kandidater, men det finnes også yngre krefter å ta av. Både Tuva Moflag og ikke minst Lene Vågslid blir nevnt, men begge har i dag komitélederverv på Stortinget.

Lene Vågslid var høyaktuell som justisminister, men posten gikk til Senterpartiet. Hun er også mulig å tenke på som ny stortingspresident, men er i dag leder av den viktige kommunal- og forvaltningskomiteen. Foto: Jon Petrusson / NRK

Andre Ap-kvinner med erfaring fra Stortinget er Cecilie Myrseth, Kirsti Leirtrø, Maria Aasen-Svendsrud, Elise Waagen og Siri Gåsemyr Staalesen. Tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes har bred organisasjonserfaring, men hun er nyvalgt på Stortinget, noe som isolert sett taler imot hennes kandidatur.

Fungere som president

Inntil Arbeiderpartiet har bestemt seg for hvem som skal overta etter Eva Kristin Hansen, er Høyres Svein Harberg fungerende stortingspresident, og dermed den nest høyest rangerte etter kongen.

Høyres Svein Harberg er andre visepresident og fungerer inntil videre som stortingspresident. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Også han mener det er naturlig at det er Arbeiderpartiet som må finne Hansens etterfølger.

– Det er i hvert fall de som må ta stilling til hva de ønsker. Det tenker jeg er helt rett og rimelig, sier han.

– Uansett hvem som skal inn i disse posisjonene, må vi være trygg på at vedkommende kan bekle posisjonene og ikke har noe som kan forstyrre det arbeidet. Det er det som er viktig.

– Hvordan er det å få denne saken på starten av en ny stortingsperioden, når man skulle rydde opp?

– Det er krevende, det er det ingen tvil om.

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at de konstitusjonelle reglene som dikterer forholdet mellom regjeringen og nasjonalforsamlingen etterleves.