Hagl på størrelse med golfballer: – Glad vi ikke var der tidligere

Da Kari Anne Overskeid og samboeren hennes kjørte gjennom Åmli i Agder lørdag kveld, så de noe oppsiktsvekkende i veibanen – store haglkuler, nesten på størrelsen med golfballer.

– Jeg har aldri sett maken, forteller hun til NRK.

Kari Anne Overskeid og samboeren hennes. De var på kanotur på Treungen da haglet falt. Foto: KARI ANNE OVERSKEID

VG skriver at det også har haglet flere steder i Telemark lørdag. I telemarksbygda Vråliosen skal det ha falt hagl på størrelse med druer.

Kari Anne Overskied hadde vært på kanotur på Treungen, et kvarters kjøretur unna Åmli, mens haglet falt. Da de kjørte innom området fikk Overskeid bare se restene etter nedfallet.

– Det lå blader og kvister over hele veien, som de store haglkulene sikkert hadde slått ned. Det var også merker i veibanen etter kulene, sier hun.

Haglkulene i veikanten på Åmli. Foto: Kari Anne Overskeid

– Vi er bare glade for at vi ikke var der da det faktisk haglet. Da kunne vi jo blitt ordentlig skadet.

Biler måtte søke ly

Også Elin Try opplevde haglbyger lørdag ettermiddag, retter utenfor Åmli.

– Det ble full stans i trafikken. Biler måtte søke ly under trær på veien, forteller hun.

Tryn sier at det også var biler som ble fulle av bulker da de ble truffet av de store haglkulene.

Sjeldent det blir så stort

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Per Egil Haga sier at de har fått tilbakemeldinger om at det har vært haglbyger flere steder i Telemark og øst i Agder.

Meteorolog ved Meteorologisk institutt Per Egil Haga Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby

– Vi ser ikke bort fra at det er andre områder også som har fått hagl. Det har vært kraftige bygeværsområder, som egentlig har strukket seg fra øst i Agder, gjennom Telemark til Buskerud, og for så vidt opp mot Valdres og Gudbrandsdalen, forteller han.

Da blir det kraftig bygeaktivitet, torden – og hagl i forbindelse med bygene, forklarer Haga.

Han sier det ikke er så uvanlig at det kan forekomme haglbyger, selv om sommeren. Men at haglet er såpass stort, er ikke like vanlig.

– Det er sjeldent at hagl blir så stort på våre breddegrader. Vanligvis får vi i Norge mindre kuler som kan se ut som snø, – og kanskje i største fall noe som kan ligne på klinkekuler, sier Haga.