Haddy Njie til VG: – Jeg støtter Trond fullt og helt

– Trond og jeg har stått sammen gjennom denne stormen og jeg støtter Trond fullt og helt, sier Haddy Njie til VG.

Ifølge avisa var hun sammen med den tidligere Ap-nestlederen i leiligheten deres, da han informerte om sin avgang i et Facebook-innlegg søndag kveld.

SYKEMELDT: Til VG sier Giske at han nå forsøker å komme seg til hektene igjen, men at han er sykemeldt én uke til. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Til VG sier Trond Giske at samboeren har stått ved hans side hele tiden.

– Støtten fra Haddy betyr alt for meg. Hun har vært grunnen til at jeg har greid å komme meg gjennom dette, sier han.

– Hovedgrunnen er familien

I Giskes Facebook-innlegg, der han annonserer sin avgang, forklarer han at saken som har preget mediebildet i Norge siden 7. desember, har rammet familien.

– Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver Giske på Facebook.

Samtidig skriver Giske på Facebook at han nå ser fram til å gi sin versjon av sakene og imøtegå det han mener er uriktig.

Til VG sier Ap-politikeren at han nå forsøker å komme seg til hektene igjen, men at han er sykemeldt én uke til.

Får støtte fra flere

Flere politikere har i kveld gått ut og vist forståelse for Giskes avgjørelse.

– TRIST SAK I SEG SELV: Ifølge Knut Storberget (Ap) har Trond Giske vært en usedvanlig markant talsperson, som har gjort en stor innsats gjennom mange år. Foto: Olav Rønneberg / NRK

– Det er en trist situasjon, men jeg har forståelse for beslutningen. De fleste forstår at dette har vært, og er, en enormt vanskelig situasjon for Giske og hans familie, sier Knut Storberget (Ap) til NRK.

Leder for Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, støtter også Giskes avgjørelse.

– Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for han og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, sier Tung.