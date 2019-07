Gutt alvorlig skadet etter fallulykke på Gardermoen

– Gutten er fløyet til Ullevål med alvorlige skader, bekrefter operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt overfor NRK.

Han sier til NRK at ulykken skal ha skjedd da gutten falt ned fra en skranke i tilknytning til sikkerhetskontrollen på flyplassen.

– Skadene ble omtalt som svært alvorlige, sier han til NRK.

Politiet er nå på stedet og gjør undersøkelser for å få klarhet i hva som har skjedd. Operasjonslederen sier at de tror gutten skal ha klartret opp på skranken, og at fallet undersøkes som en tragisk ulykke.

– Vi jobber med å innhente overvåkingsvideo fra avgangshallen, sier han til NRK.

NRK har vært i kontakt med Oslo lufthavn. De ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til politiet.