Guri Melby valgt til ny Venstre-leder

– Etter 20 år i politikken har Guri skaffet seg solid ledererfaring på lokalt og nasjonalt nivå. Hvis det er noen som kjenner distriktenes og byenes behov, så er det hun, sa valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen da han presenterte innstillingen for landsmøtet.

Melby ble enstemmig valgt til applaus og jubel fra de 186 stemmeberettigede i landsmøtesalen.

Takket rivalene

– Tusen, tusen takk for tilliten. Jeg blir helt rørt. Dette er et helt magisk øyeblikk, og jeg er skikkelig lei meg for at jeg ikke får en eneste klem akkurat nå, sa en beveget Melby da resultatet var klart.

Melby takket for støtten og oppfordringene hun har fått om å stille som partileder.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg har vært i tvil. Det handler om ungene mine og om jeg kunne bruke så mye tid på dette. Men det er jo for ungene mine jeg gjør dette, sier Melby.

SE VIDEO: Venstre valger ny partiledelse.

Hun takket den avtroppende ledertrioen for all støtten gjennom flere år, og de to nestlederne som tidligere i år også kjempet om toppvervet.

– Og tusen takk til Sveinung og Abid siden dere omtrent var de første som sendte meg gratulasjonsmelding da valgkomiteens innstilling kom. Det satte jeg uendelig stor pris på, sier den nybakte lederen.

Søndag holder Melby sin første ordinære tale som partileder for landsmøtet.

Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble valgt til første og andre nestleder.

Skapte ro i partiet

Avtroppende partileder Trine Skei Grande mener den nye ledertrioen representerer en ny generasjon, som etterfølger en partiledelse der alle var over 50 år.

Hun mener Venstre er i trygge hender med kunnskapsminister Guri Melby som partileder. Melby ble foretrukket av valgkomiteen foran Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som ble innstilt som nestledere i partiet.

TRIO: Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn er ledertrioen som skal lede Venstre. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi merket den roen som kom i partiet med en gang da hun ble innstilt. Den roen er mye verdt, både for henne, Abid, Sveinung og partiet, sier Grande til TV 2.

Grande ble takket av tidligere lørdag, og tok i avskjedstalen et oppgjør med maktkamp og renkespill i partiet.