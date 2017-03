Grande: Må tåle at det går noen kuler varmt

– Vi ønsker et blågrønn regjering. Skal du få til det, må man ha et borgerlig flertall. Men jeg har ikke lyst til å bruke ordet garanti, sier Grande til NRK.

Fredag åpner Venstres landsmøte i Ålesund. Fra utsiden kan det se ut som om partiet får en tøff start.

«Venstre er modent for nedleggelse» skrev Aftenpostens Frank Rossavik torsdag. Samme dag viste en måling i Vårt Land en oppslutning på 2,7 prosent for Venstre, solid under sperregrensen. Før dagen var over hadde stortingsrepresentant Abid Raja gått ut i Dagbladet og tatt et kraftig oppgjør med Trine Skei Grandes strategi fram mot valget.

– God stemning

På spørsmål om hva Grande tenker om at Rajas kritikk kom dagen før hun skal holde sin landsmøtetale i Ålesund, svarer hun det er lov til å komme med kritikk i Venstre.

– Jeg tror dette kommer til å bli kjempebra. Vi hadde et landsstyremøte i går og det var god stemning. Så må vi tåle at det går noen kuler varmt av og til, sa hun til Politisk kvarter.

I morgen vil Raja kjempe for at landsmøtet vedtar en borgerlig garanti. Han reagerer kraftig på partilederens uttalelser i VG onsdag, om at Venstre vil presse fram en blågrønn regjering etter valget ved å felle den blåblå.

– Vi må snu før det er for seint. Det handler om Venstres overlevelse. Vi kommer ikke over sperregrensen uten å avklare samarbeidsspørsmålet, sa han til Dagbladet.

Før valget i 2013 lovet både Venstre og KrF at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Det endte som kjent med en Høyre/Frp-regjering med sentrumspartiene som støttepartier.

– Hører hjemme på borgerlig side

Før årets valg er løftet borte. I stedet sier begge sentrumspartiene at målet er en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslag til uttalelse / Venstre

Grande ser ingen grunn til å bruke ordet garanti.

– Skal vi få til vårt regjeringsalternativ, så trenger vi et borgerlig flertall.

– Men vil dere garantere at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering?

– Jeg har i hele mitt politiske liv unngått å gå til valg med garantier eller ultimatum. Det gjør at vi har fått til ganske mye. Men det er soleklart at vi må ha et borgerlig flertall for å i det hele tatt få til vår løsning, og det er ingen tvil om at vi er plassert på borgerlig side.

Da Grande ble konfrontert med VG-oppslaget om at hun ville kaste regjeringen, avfeide hun det først som hypoteser.

– Jeg kommer ikke til å uttale meg om alle mulige alternativ som kan skje etter et valg. Det jeg skal love velgerne er at vi går til valg på en blågrønn regjering.

Åpner for å felle regjeringen

– Men du har sagt det denne uka, at du vil love å felle en Høyre/Frp-regjering, vil du gjenta det løftet på landsmøtet?

– Jeg tror reporteren har litt problem med å finne et sitat der jeg sier at jeg lover å felle noen regjering. Det jeg har sagt er at det er mange muligheter som kommer til å komme opp etter et valg.

Vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan. Trine Skei Grande / VG 29.03.17

Etter å ha blitt stilt spørsmålet flere ganger, svarer hun at det kan bli aktuelt å felle den blåblå regjeringen etter valget.

– Ja, vi må sørge for at vi får vårt regjeringsalternativ. For vi ønsker å få gjort noe med den skolepolitikken vi har. Vi har fått til et lærerløft, og vi ønsker nå et lærerløft nummer 2. Dersom vi skal få til det, så må vi inn i regjering, forhandle med partene og sørge for at lærere også skal få høyere lønn om de tar mer videreutdanning.