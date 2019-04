Grande: – Forstår at NRK ikke ble med i de heteste budrundene

Det skal ha blitt lagt nær to milliarder kroner på bordet for å vinne budkampen om rettighetene, ifølge nettstedet Medier24.

Grande sier at det selvfølgelig engasjerer oss som TV-seere at NRK ikke skal ha senderettighetene til mye av vinteridretten fra 2021.

– Det er likevel bra at en skattefinanisert rikskringkaster ikke bidrar mer enn nødvendig til å drive prisen på rettigheter til værs, mener hun.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) tror at siden NRK ikke har senderettigheter til mye av vinteridretten vil det både engasjere og irritere nordmenn. Foto: Shad Madian / NRK

– Viktig å nå flest mulig

Nordic entertainment group (Nent) har kjøpt de nordiske rettighetene til deler av FIS-verdenscup og VM nordisk og alpint for hele Skandinavia. NRK mister dermed rundt 40 prosent av det totale vintertilbudet i 2021.

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund fremholder at NRK er en avgjørende bidragsyter når det gjelder den enorme interessen for vintersport vi har i Norge.

– For Skiforbundet er det viktig å nå ut til flest mulig, sier Graff.

Dette kan du gå glipp i fremtiden på NRK. Her er en spennende sluttspurt mellom Johannes Høsflot Klæbo og Alexander Bolsjunov i sprint-semifinale i Ski-VM i Seefeld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sponsorene er usikre

Sponsor Insight er et av Nordens største analyse- og rådgivningsselskaper innen sportsmarkedsføring, sponsing og events. Daglig leder Vegard Arntsen sier dette kan bli et både og.

– På den ene siden er det nærliggende å tro at det totalt sett blir færre TV-seere som ser de ulike konkurransene. Det taler for et mindre attraktivt sponsorprodukt, sier han.

Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight som er en av de største selskapene innen sportsmarkedsføring i Norden. Foto: NRK

– På den annen side gir en kommersiell aktør andre muligheter enn hva NRK kan tilby. For eksempel ved å knytte reklamefilmer opp mot konkurransene. Det taler for et mer attraktivt sponsorprodukt, mener Arntsen.

Telenors sponsorsjef Petter Svendsen sier de forholder seg til de gjeldende sponsoravtalene. De ønsker naturligvis at flest mulig skal se utøvere og idrettsgrener der Telenor er inne som sponsor.

– Hvem som eier rettigheter til å sende vintersport, er utenfor vår kontroll og dermed er det ikke naturlig for oss å kommentere det nå. Vi vet ikke hvordan ny rettighetseier vil forvalte sitt kjøp, sier Svendsen.

Regler for å sikre vintersport

Kulturminister Trine Skei Grande (V) skriver i en epost til NRK at medieselskapet Discovery som hadde rettighetene til forrige vinter-OL, fikk mye positiv omtale for hvordan de forvaltet dem.

– Det er et eget regelverk på kringkastingsfeltet som skal sikre at begivenheter av samfunnsmessig betydning skal kunne vises på vederlagsfritt fjernsyn. VM i alpint og VM i nordiske grener er eksempler på slike begivenheter, sier hun.

– Det er Medietilsynet som håndhever dette regelverket, sier kulturministeren.

– NRK bidrar til interessen

Espen Graff i Skiforbundet sier de ikke har vært noen part i dette salget.

– Dette dreier seg ikke om Skiforbundets rettigheter for renn i Norge. For Skiforbundet er det viktig at skisporten blir formidlet på en god måte til flest mulig. NRK er en avgjørende bidragsyter når det gjelder den enorme interessen vi har i Norge, sier Graff.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund mener at dette viser at skisporten som produkt står sterkere enn noen gang. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– I dag er det ikke mulig å si noe om hvordan det totale rettighetsbildet vil være når nye avtaler trer i kraft fra 2021, men det er viktig å understreke at Norges Skiforbund ikke har solgt rettigheten for konkurranser i Norge, hverken nasjonalt eller internasjonalt, ifølge Graff.

– Vi er selvsagt skuffet

Redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor, sier de gjorde det de kunne for at vinteridretten fremdeles skulle bli vist på NRK:

Redaktør for NRK Sport,Egil Sundvor er skuffet over at vinteridretten fra 2021 nå blir kraftig redusert på NRK. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Vi er selvsagt skuffa. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss rettighetene. Vi skulle gjerne fremdeles hatt retten til å vise vintersport fra 2021, men prisen ble for høy, sier han.

Han kan ikke bekrefte at budrunden ble vunnet med en sum nær to milliarder kroner. Han vil heller ikke kommentere hvor mye NRK bød i kampen for rettighetene.

Gjelder ikke skiskyting

Rettighetspakken som nå er solgt inneholder cirka 200 renn, rundt 40 prosent av det totale vintertilbudet på NRK.

Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter.

NRK har foreløpig rettighetene for skiskyting fram til 2022 før det må forhandles på nytt.

LES OGSÅ: NRK mister rettigheter til vintersport

– Det er klart det er en trist dag for oss