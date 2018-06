Gjengkriminell pågrepet like før etablering av ny MC-klubb i Oslo

33-åringen har flere dommer for grove ran og narkotika bak seg. NRK er kjent med at politiet setter ham i sammenheng med flere skyteepisoder og voldelige konflikter i Oslo. Han skal derfor ha vært i politiets søkelys den siste tiden.

Torsdag ble norskpakistaneren pågrepet i Oslo. NRK får opplyst at han er siktet for både eldre saker og til dels nye saker, som skal ha kommet de siste månedene.

Mannen skal, etter det NRK kjenner til, være i ferd med å etablere en avdeling i Oslo av den nederlandske MC-klubben «Satudarah». Internasjonalt er Satudarah beryktet for narkotika, vold og annen kriminalitet.

– Han erkjenner seg selvfølgelig ikke skyldig etter siktelsen, sier 33-åringens forsvarer, Trygve Staff, til NRK.

Utpekt som president

Etableringen i Oslo skal være nært forestående og organisert gjennom en dansk avdeling av den internasjonale MC-klubben. Dette skal være uavhengig av MC-klubbens avdeling i Sandnes, som ble etablert i 2014.

I februar la 33-åringen selv ut et bilde på sin åpne Facebook-profil, der han poserer sammen med flere lederskikkelser i klubben. Bildet ble også delt på sosiale medier av enkelte andre av de avbildede.

Bildet skal være tatt i forbindelse med en middag på østkanten i Oslo, der over 100 menn skal ha deltatt. Det er ingenting som tyder på at alle personene på bildet skal settes i sammenheng med en etablering av MC-klubben. Bildet og møtet har tidligere vært omtalt av Dagbladet.

Flere kilder, uavhengig av hverandre, opplyser at 33-åringen er tiltenkt rollen som president når den norske klubben offisielt tas opp i Satudarah. NRK har kjennskap til at 33-åringen nå er i konflikt med flere kjente kriminelle i Oslo.

Satudarah: – Politiet burde ta kontakt

NRK har vært i kontakt med Satudarah MC Norway. En av klubbens medlemmer viser til sin advokat, Anne Kroken.

– Det politiet generelt sier om Satudarah er påstander klubben ikke kjenner seg igjen i. Jeg synes politiets fremgangsmåte er uhensiktsmessig, hvis de lurer på noe burde de tatt kontakt, sier Kroken til NRK.

I 2015 avfyrte den siktede 33-åringen skudd mot en person knyttet til den kriminelle gjengen «Young Guns». Sjokkerte vitner filmet slagsmålet og opptakten til skuddene. Mannen ble frikjent for drapsforsøk basert på at han handlet i nødverge da han skjøt.

For under ett år siden ble han varetektsfengslet og siktet for å ha truet et vitne i en pågående etterforskning mot ham, for skyting mot puben Calles Mat og Vinhus i Oslo.