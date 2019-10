Giske-varsler hardt ut mot Haddy Njie: «Gråt for første gang siden jeg varslet om trakassering»

Haddy Njie har skrevet en bok om hvordan hun opplevde å stå i stormen sammen med Trond Giske, da det ble levert flere varsler mot den daværende nestlederen i Arbeiderpartiet.

Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

«Kjære Haddy. I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske,» skriver Line Oma på Facebook.

«Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din fremstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner.»

Sto frem som varsler

Ap-politiker Oma sto frem med sin Giske-historie i NRK i januar i fjor og var den første av varslerne som fortalte offentlig om hva hun hadde opplevd.

REAGERER: Line Oma sto frem som en av varslerne mot Trond Giske i fjor. Nå reagerer hun kraftig på at Giskes kone, Haddy Njie, bestrider hennes historie. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix

Oma fortalte at hun i 2010, som 23 år gammel fersk praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi, møtte daværende nærings- og handelsminister Trond Giske (da 43 år), som var på offisiell utenlandsreise.

– Når vi skal forlate stedet, presser han meg opp mot veggen. Og stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spør han om jeg skal være med ham til hotellet, noe jeg sier nei til, fortalte hun.

I sin bok omtaler Haddy Njie Omas historie slik:

«De hadde kanskje en flørtende tone. Men det var ikke noe kyss. Han presset henne aldri opp mot veggen. Han stakk aldri tunga langt ned i halsen hennes.»

«Du bruker din stemme til å tråkke på min historie om seksuell trakassering»

Line Oma reagerer kraftig og går i Facebook-innlegget hardt ut mot Haddy Njie.

«Du sier selv at Giske var naiv i forhold til sin egen makt. I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer. Stemmen din bruker du til å tråkke på min og andre varsleres historier om seksuell trakassering, du bruker den til å kalle meg en løgner,» mener Oma.

«Jeg forstår ditt behov for å fortelle din historie. Jeg skjønner at det har vært vanskelig og vondt. Det som er synd, er at du i det vanskelige og vonde ikke ser at du tråkker på andre kvinner som også har det vondt og vanskelig. Kunne du ikke spart deg for det?»

Oma sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken utover innlegget hun har skrevet.

Njie: Forstår at det er vondt for henne

Njie skriver i en sms til NRK:

«Jeg setter pris på at Line Oma forteller om sin opplevelse av boka, og jeg forstår godt at det er vondt for henne at den kommer ut. Men på samme måte som hun står ved sin sannhet, og ved det hevder at Trond snakker usant, må jeg få stå ved min og den dokumentasjonen jeg har hatt tilgang på i sammenheng med boka.»

Hun skriver videre at hun har godt av å utfordres på hvor hardt hennes ord kan ramme.

«Det kan godt hende jeg undervurderer hvor hardt mine ord kan ramme. Det har jeg godt av å utfordres på.»

«Jeg hører gjerne mer om det Oma beskriver om sine opplevelser både som mor, varsler og politiker. Men jeg kommer fortsatt til å mene at vi alle, også varslere, må tåle å bli motsagt.»

I boka kommer det frem at verken Haddy Njie eller Trond Giske mener at hendelsene som er meldt inn til Arbeiderpartiet, er seksuell trakassering.

Tidligere denne uka ble Njie intervjuet i «Lindmo», som sendes på NRK i kveld. Der sa hun at til tross for at Giske har vært årevis i politikken, var han «uutholdelig umoden» når det kom til å se hvordan han ble oppfattet av andre.

– Den makten du har gjør at andre menneskers grenser kan flyttes. Eller den gjør at andre mennesker føler at de kommer i en ubehagelig situasjon, som er ubehagelig fordi du er den du er, sa Njie .