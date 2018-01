Gir opp å få alle kundene over i nettbank

Totalt bruker fortsatt rundt 200.000 norske kunder brev- og telegiro eller betaler regninger og gjør uttak over skranke, skriver Aftenposten. Ifølge direktør Hans Olav Rønningen ved DNBs kundesenter, er rundt 100.000 av dem DNB-kunder.

– Vi har trodd at vi kunne hjelpe alle til å bli digitale. Vi tok feil og innser nå at vi har løpt fra disse kundene, sier han.

Frykt for at tilbud forsvinner

Inntil nylig har DNB visst lite om hva disse kundene synes om banken sin, siden de fleste kundeundersøkelser er gjort på epost eller nett.

Nå har banken snakket med rundt 400 analoge kunder på telefon.

– Mange har for eksempel fryktet at brevgiro skal forsvinne, men vi ser at det for mange kan være en god måte å betale regninger på. En del av dem som bruker brev- eller telegiro ser på dette som fantastiske løsninger, sier han.

Uaktuelt å gjenåpne filialer

Han sier at det ikke blir aktuelt å gjenåpne noen av filialene som ble lagt ned for to år siden, men sier at banken vurderer å ta fram noen av de gamle banktjenestene som har ligget «langt nede i skuffen».

Nordea og Handelsbanken opplyser til avisen at de fortsatt prøver å guide kundene sine over på digitale plattformer.