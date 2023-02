Gikk på mobilfri ungdomsskole – satt på do og scrollet

I vennegjengen bruker de mobilen til å kommunisere med. På skolen bruker de mobilen som et arbeidsredskap, og på fritiden tar de bilder av hobbyene sine.

10 timer, 6 timer, 4 timer. Dette er tiden unge bruker på mobilen sin i løpet av en dag. Også kalt skjermtid.

At unge bruker en hel arbeidsdag på mobilen har fått politikere, lærere og foreldre til å slå alarm.

Den siste uken har diskusjonen rast rundt aldersgrense og mobilforbud i skolen. Men ikke alle er positive til det.

En av dem som er imot et forbud er eleven Mille-Sofie Kvannli. Det er flere grunner til det.

Forlenget arm

Kvannli går siste året Hetland videregående skole i Stavanger. Der studerer hun politikk, menneskerettigheter, engelsk og media.

Enten hun har det gøy, kjeder seg, skal løse skoleoppgaver eller er sammen med venner bruker 18-åringen mobilen i de fleste anledninger.

For henne er mobilen blitt en forlenget arm i hverdagen.

FØRSTE FLY: Mille-Sofie Kvannli kastet seg på første fly til Oslo da hun ble spurt om å ytre meningene sine i Debatten. Foto: Privat Foto: Privat

– Jeg bruker TikTok som underholdning, Insta når jeg kjeder meg, Facebook for å rulle gjennom nyheter. Snapchat for å kommunisere og legge ut bilder og chatte med venninner. Meldinger hvis jeg vil ha raske svar.

På Hetland videregående bruker de mobilen aktivt i skoletimene.

– Vi lager podkastepisoder og videoer med den, sier Kvannli.

Men ikke alle skoler hun har gått på har vært like positive til mobilen.

Mobilforbud

Da Kvannli gikk på Wang ungdomsskole hadde lærerne og rektor innført mobilforbud. Dette var også året hun logget seg på sosiale medier for første gang.

På Instagram startet hun sin egen hestekonto. Der delte Kvannli bilder og snaps med venner og familie. Stallen, hesten galoppering og ridning. Hun ble oppslukt.

Likes, hjerter, bilder, kommentarer ble en del av hverdagen. I stedet for å følge lærerens oppfordringer om mobilforbud finner hun originale måter å skjule mobilbruken på.

Mobilens offer

Scrollet på do

– Det ble ikke mindre skjermtid. Det funket ikke i det hele tatt. Tvert imot. Vi måtte skjule mobilbruken for læreren. Jeg tok mobilen med meg på do og satt og scrollet der. Det gjorde mange andre elever også, sier Kvannli.

Det mobilfrie alternativet ga ikke mersmak.

– Det hadde rett og slett ingen effekt. Elevene brukte den bare i skjul og gjemte seg fra lærerne, sier hun.

FUNKET IKKE: Mille-Sofie Kvannli har gått på en skole med mobilforbud. Det ga ikke mersmak Foto: EMMA-MARIE B. WHITTAKER / NRK

Ny rekord

Tirsdag kveld gjestet Kvannli Debatten for å dele sine erfaringer rundt egen mobilbruk. Forrige uke satt nemlig Kvannli ny personlig rekord i mobilbruk.

– Jeg hadde 10 timer og 10 minutt i skjermtid. Vanligvis har jeg 4 til 5 timer. Jeg planlegger alt jeg skal gjøre på mobil. Det er her jeg kommuniserer med foreldrene mine, leser aviser, snakker på FaceTime hver dag. Mange timer på mobil er helt rett og rimelig. Mange ungdommer har for eksempel gått bort fra Netflix og bruker TikTok i stedet, sier hun.

HØY SKJERMTID: Skjermtiden til unge har blitt diskutert heftig siste uken. Foto: Privat

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup i Høyre vil skjerme barna for digitaliseringens skyggesider. Han foreslår 16-årsgrense på TikTok, Snapchat og Instagram og totalforbud mot mobil på skolen.

Det hevder Kvannli kan være farlig.

Farlig forbud

– Det er farlig fordi et forbud ikke lærer ungdom noe om sosiale medier. Da blir det fritt vil for dem når det er 16, og da har de ikke dannet seg noen erfaringer i forkant. Å fjerne ett medium gjør bare at vi bruker et annet medium mer. Fjerner vi TikTok og Snapchat bruker vi bare YouTube.

Eleven mener TV-serier og realityprogrammer kan være mye mer skadelig.

– Se på Paradise Hotel og Ex On The Beach, hva gjør de seriene der med den mentale helsen til unge. Det er jo ikke bra.

I STUDIO: Mille-Sofie tar bildet under prøveopptakene til Debatten NRK. Foto: Privat Foto: Privat

Trenger opplæring

Nå etterlyser Kvannli mer opplæring i sosiale medier.

– Jeg skulle ønske vi hadde mer fokus og læring om nettvett og mobilbruk. Det handler om opplæring, kunnskap og formidling. Skal vi bli bedre må vi bli mer opplyst.

Magnus Hoem Iversen, er medieviter, har doktorgrad i medievitenskap og har skrevet bok om sosiale medier.

Tirsdag gjestet også han Debatten for å forklare å bekrefte myter. Nå deler han sine beste mobilvettråd.

TOK MED KJÆRESTEN: Mille-Sofie Kvannli tok med kjæresten til NRK Marienlyst. Foto: privat Foto: Privat

Mobilråd 1

Vit at vi mennesker ikke er så flinke til å gjøre to ting samtidig som vi tror. Det betyr i praksis at hver gang du tar opp telefonen, så slutter du egentlig med det du holder på med. Er du sikker på at du vil slutte å snakke med kompisen din? Bestemoren din? Er det greit å slutte å følge med på jobbmøtet nå, eller skoletimen? Hvis nei, la telefonen ligge.

Mobilråd 2

Ikke sammenlign deg så mye med andre på sosiale medier. Det er naturlig å sammenligne seg, det kan til og med være inspirerende. Men på nett er det alltid noen som er penere, sterkere og rikere enn deg. Å sammenligne seg da føler ofte bare til dårlige følelser.

Mobilråd 3

Ta grep for å unngå digitalt stress. Skru av pushvarsler og andre varslinger. Da blir telefonen din mindre masete, og du får mindre å sjekke til enhver tid.

Mobilråd 4

Tenk over hva du bruker sosiale medier til. Det er bedre å bruke dem til kommunikasjon og underholdning, enn å stirre på andres liv og sammenligne seg med dem. Og hvis det å bruke sosiale medier gir deg dårlige følelser eller dårlig samvittighet bør du revurdere måten du bruker dem på.

Mobilråd 5

Ikke tenk at alt er opp til deg. Hvis løsningen alltid er at du må skjerpe deg ved å gå i skogen eller begynne å meditere, så slipper de store teknologiselskapene unna. Disse lager apper som skal friste oss til å bruke dem mest mulig. Krev også handling fra politikere, fra skoleverket og fra andre mektige aktører – det er lettere å lage regler og skape press mot selskapene når man er mange.