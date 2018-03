– Den siste uka har vist meg og mange andre i partiet at det er en uholdbar situasjon å være i en skvis i midten, sier Ingelin Noresjø, leder i Nordland KrF.

Hun håper at partiet kommer fram til en avklaring angående regjeringsspørsmålet tidligere enn de før har tenkt. Hun mener at den nåværende situasjonen skader partiet, og at dårlige meningsmålinger og det dårlige valgresultatet viser at noe må gjøres.

– Vi blir sittende med svarteper i flere saker, og det gagner ikke partiet, sier hun.

Det har den siste uka vært knyttet stor spenning til om KrF ville stille seg bak mistillitsforslaget mot tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp). KrF har siden valget ikke fungert som et støtteparti for regjeringen, og har stemt sammen med opposisjonen på Stortinget flere ganger.

Etter at KrF besluttet at de ikke hadde tillit til Listhaug mandag, valgte hun å trekke seg tirsdag morgen.

– Voldsomt press fra begge sider

Jon Christian Anker, fylkesleder i Troms KrF, mener at Listhaug-krisen og byggeskandalen på Stortinget er de siste bevisene på at partiets posisjon i midten er veldig vanskelig, og at det haster å få en avklaring.

– Jeg tenker på de stakkarene som sitter i vippen på Stortinget, det må være veldig krevende. I sak etter sak blir vi utsatt for et voldsomt press fra begge sider, sier han.

– Vil det bli lettere å gå inn i regjering nå som Listhaug har gått ut?

– Det gjør det i alle fall ikke vanskeligere, sier han.

Vil se om Frp demper retorikken

Jon Normann Tviberg, leder i Trøndelag KrF, håper på en regjeringsavklaring i løpet av året.

– Vi er litt trege i KrF, vi er litt som trøndere. Men vi må jo få til en beslutning, sier han.

Flere fylkesledere NRK har snakket med er fremdeles avventende. Erik Næs i Telemark KrF og Espen Andreas Hasle i Oslo KrF, vil vente og se om Frp demper retorikken før de vil snakke om en regjeringsdeltakelse.

– Nyttig for alle sammen

Knut Arild Hareide sier han forstår at flere fylkesledere mener at det haster med en avklaring, og at dette er noe som vil debatteres på landsstyremøtet i april.

– Men vi må ta dette i riktig rekkefølge, og det tror jeg de siste dagene her viser. Vi har måttet forholde oss til saker som har kommet opp, der det ikke har vært strategiske føringer for partiet som har vært det viktigste, men hva som er viktigst for landet, fortsetter han.

Frp-leder Siv Jensen mener derimot at fylkesledernes utålmodighet bra.

– Jeg synes det er veldig fint, hvis KrF avklarer hvilken side av politikken de hører hjemme på. Jeg tror det ville være en nyttig avklaring for oss alle sammen, sier hun.