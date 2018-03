Frp-ere reagerer på at Listhaug måtte gå: – Sjofelt og ukristelig

To timer før Stortinget skulle stemme over et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, som kunne ha felt hele regjeringen, valgte justisministeren å trekke seg.

Selv sier Listhaug at hun «ikke kan tillate at hennes avgang åpner for at Frp mister makt».

– De tydeligste stemmene i Frp må også få plass i en regjering, eller er det ingen vits i å sitte der, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til NRK.

Les også: Statsministeren tar avstand fra Listhaugs avskjedsuttalelse

Kritiserer KrF

KrFs stemmer lå an til å bli avgjørende for Listhaug og regjeringens fremtid da stortingspolitikerne møtte på jobb i morges. Partiets landsstyre sa i går at de ikke har tillit til Listhaug, og ba statsministeren om å ta ansvar for å unngå mistillit.

– Det var en sjofel og ukristelig handling av Hareide, sier Tybring-Gjedde.

Også Listhaug kritiserte KrF da hun møtte pressen i morges.

– Jeg opplever et KrF totalt uten ryggrad, uten styring og uten en klar vei videre, sa Listhaug.

Ønsker Listhaug velkommen til Stortinget

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, mener også Jonas Gahr Støre (Ap) gikk for langt i tiden fra Listhaug publiserte sitt omstridte innlegg, til hun trakk seg i dag.

– Når Støre sier at Sylvi bevisst nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli, så mener jeg han går over streken for en anstendig debatt. Det kan ikke være slik at Ap i opposisjon skal definere hva som er anstendig, sier Limi.

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sier han han forståelse for Listhaugs «svært vanskelige beslutning». Foto: Christian Kråkenes / NRK

Han håper saken fører til mer raushet og varsomhet i den politiske debatten. Nå ser Limi fram til å få Listhaug som fast representant i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

– Etter alvorlig press, og det hun selv kaller en heksejakt, valgte hun å trekke seg. Jeg er lei meg for hennes valg, men har forståelse for en svært vanskelig beslutning. Nå ønsker jeg Listhaug velkommen til stortingsgruppen, der blir hun en stor ressurs, sier Limi.

Hoksrud: «Jeg er forbanna»

Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud sier han er «forbanna» etter at Listhaug gikk av.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp). – Jeg ser frem til å jobbe sammen med Sylvi her i Stortinget for å få mest mulig gjennomslag for Frp og vår politikk fremover, sier Hoksrud. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Dette er veldig trist. Sylvi Listhaug har gjort en veldig god jobb som statsråd, sier han til NRK.

«Sylvi Listhaug har gjort en fantastisk jobb i alle posisjonene hun har hatt, nå sist som Justis-, beredskap- og innvandringsminister. Jeg er forbanna over opposisjonens herjinger mot Listhaug, og har klare meninger om flere i opposisjonen og KrF men lar det være nå [...]», skriver på Facebook.

Les også: Hedmark Frp ville heller hatt kabinettspørsmål

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), sier til NRK at han var forberedt på at regjeringen skulle gå av, før Listhaug selv valgte å trekke seg.

– Det er forståelig med tanke på det umenneskelige presset hun har vært utsatt for, sier Borgli.

Fylkesleder for Frp i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, mener det hadde vært best om Listhaug fortsatte som statsråd.

– Det å felle en statsråd på grunn av meningene, og ikke at vervet er vannskjøta eller at Stortinget er villeda, det er noe helt nytt i norsk politikk, sier fylkesleder for Frp i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

– Norge har mista tidenes beste statsråd, i alle fall knytta til innvandringsfeltet. Det synes jeg er trist, sier han.