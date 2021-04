– Her ligger føringene til den mest offensive klimapolitikken som noen gang er behandlet av Stortinget, sa Stefan Heggelund fra Høyre.

Før påske ble det klart at det ikke blir noe bredt forlik rundt regjeringens klimamelding. I stedet fikk man en innstilling fra energi- og miljøkomitéen der partiene markerte sin egen politikk gjennom hundrevis av enkeltforslag.

Bare en håndfull av forslagene ligger an til å bli vedtatt.

– Dette er ingen innstilling med noe bredt flertall bak seg. Dette er en kaos-innstilling, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Regjeringspartiene har i etterkant vært opptatt av at den ikke har flertall mot seg. Videre at «vekslende flertall» er for de enkelte delene av klimaplanen.

– Uavhengig av hva enkelte journalister tror, eller hva enkelte gjentakende deltakere i klimadebatten måtte påstå, er resultatet noe som bør markeres positivt, sa Heggelund.

Ikke alle var enige i det.

KRITISK: Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener regjeringen har fått alt annet enn en bred enighet om klimapolitikken framover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Opprør og et samfunn i ruiner

Heggelund unnlot å nevne at budsjettpartner Fremskrittspartiet ikke støtter hovedgrepet i klimaplanen, nemlig å triple CO₂-avgiften innen 2030.

– Det er ingen som vinner om utslippene går ned, men etterlater seg et samfunn i ruiner, sa Terje Halleland (Frp) under debatten.

Frp frykter at klimaavgiftene skal kjøre norske bedrifter konkurs. I tillegg frykter han at avgifter skal snu folk flest mot klimapolitikken.

– Det er kort vei fra dugnad til gule vester, sa Halleland, med referanse til opptøyene i Frankrike i kjølvannet av økte bensinavgifter.

På rødgrønn side er Senterpartiet minst like store motstandere av å drastisk øke CO₂-avgiften.

– Regjeringas forslag om å tredoble CO₂-avgifta kan skape et opprør som får fergeopprøret til å virke som en mild bris, sa Sandra Borch (Sp).

Fikk kjeft av stortingspresidenten

Lars Haltbrekken (SV) mener dagen i dag kunne blitt historisk dersom regjeringspartiene hadde vist større forhandlingsvilje.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dagen blir ikke det. Den vil gå inn i historien som dagen da Stortinget kastet bort muligheten til å stå sammen i kampen mot klimakrisen, sa han.

MDGs Per Espen Stoknes tok den enda lenger.

– Snakk om «nothingburger». At regjeringen ikke klarte, eller prøvde seriøst, å samle et flertall er et svik, sa han fra talerstolen.

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG). Foto: Ole Berg-Rusten

Stoknes beskyldte regjeringspartiene for ikke engang å prøve å få til et forlik.

– Prosessen har vært ganske absurd. Regjeringen valgte først å forhandle med Frp. Forhandle klimatiltak med Frp? Like bra odds som en snøball i helvete!

Han ble irettesatt av Stortingets visepresident Eva Karin Hansen.

– Presidenten vil understreke at det finnes bedre formuleringer enn «snøball i helvete». Det er ikke spesielt parlamentarisk, sa hun med strengt blikk.